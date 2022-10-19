. Юлия Меньшова разочарована работой Владимира Познера
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Юлия Меньшова разочарована работой Владимира Познера

Юлия Меньшова разочарована работой Владимира Познера
Ведущая и актриса Юлия Меньшова раскритиковала работу известного журналиста. Артистка может похвастаться успешной карьерой на телевидении, а сейчас активно развивает авторский проект на площадке YouTube. В недавнем интервью она оценила работу коллег, отметив, что, к примеру, Владимир Познер давно растерял свой авторитет как профессионал. 53-летняя Юлия Меньшова дала оценку коллегам, которые прославились в качестве интервьюеров. Так, например, она отметила работу ведущей шоу «А поговорить?». «Ирина Шихман умеет работать и брать интервью профессионально и разносторонне. К примеру, она иногда приглашает людей, с которыми сама не согласна, хотя ее собственная позиция всегда заметна», — говорила артистка.
Меньшова поделилась мнением и о Владимире Познере, который много лет считался главным интервьюером страны. К слову, с февраля авторская программа журналиста перестала выходить в эфир. «Манера Владимира Познера говорить с гостями мне кажется уже устаревшей. Он очень интересный человек, хорошо подкованный в умении вести политические интервью. Но когда он приглашает людей на интервью, он вместе с командой совершает крупные ошибки. Например, когда к Познеру приходит гость из театральной среды, он может перепутать факты в биографии, даже когда основывает свой вопрос на этом факте», — считает Юлия. В онлайн-шоу «ОК на связи!» телеведущая поделилась своими методами ведения беседы. «Те интервью, которые я делаю для канала — уже не портретные, а раскрывающие сформированную личность через отношение к каким-то обстоятельствам. Мне интересна позиция человека и то, что он думает», — рассказала она.
# Шоу-бизнес Меньшова Юлия
По материалам: z-aya

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