. Юлия Савичева рассказала о ссоре с мужем и побеге от него
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Юлия Савичева рассказала о ссоре с мужем и побеге от него

Юлия Савичева рассказала о ссоре с мужем и побеге от него
35-летняя певица Юлия Савичева сбежала на съемную квартиру. Артистка уже восемь лет состоит в браке с музыкантом и композитором Александром Аршиновым. Союз звездной пары со стороны кажется идеальным, но в действительности все иначе. Певица сделала неожиданное признание о расставании с супругом и поделилась печальной историей их взаимоотношений. Савичева рассказала, что несколько лет назад они с Аршиновым утратили взаимопонимание, потому что редко виделись и много работали, и однажды так сильно поругались, что артистка собрала вещи и ушла из дома в знак протеста. Возможно, Юлия рассчитывала лишь попугать мужа, но их размолвка превратилась в серьезную ссору, затянувшуюся на несколько месяцев. «Я в порыве эмоций собрала вещи и уехала жить в съемную квартиру. Жила одна на протяжении полугода… Мы совсем перестали чувствовать друг друга. Я была эмоционально выжата… В результате мы очень сильно поссорились, вот я и уехала. Понимала, что сделала глупость, но в силу эмоций вернуться не могла. Мрачное было время…», — поделилась Савичева.
К счастью, Аршинов оказался более сознательным, чем его взбалмошная жена, и в итоге вернул ее домой, так что сейчас супруги вместе и счастливы. Правда, в столице они живут вдвоем, а их дочь Анна, появившаяся на свет летом 2017 года, растет за границей с бабушкой и дедушкой. Савичева редко видит ребенка, за что ее часто критикуют. Однако певица старается не обращать внимания на комментарии окружающих и делает так, как считает нужным, ведь однажды она уже стала жертвой чужих советов, и у нее случился выкидыш. «Я очень легкомысленно относилась к беременности. Родственники говорили: «Все пройдет хорошо!» Ведь у них было именно так, я была неопытной и слушала их. А вот рекомендации врачей пропускала мимо ушей. Продолжала работать в сумасшедшем графике… Это случилось на втором месяце беременности, которая, к слову, протекала тяжело. Я улетела из Москвы на съемки клипа. Проснулась рано утром в отеле от жуткой боли — началось кровотечение. Меня доставили в больницу. Врачи сделали все возможное, но финал был плачевным», — поведала исполнительница в беседе с Teleprogramma.pro.
# Шоу-бизнес Савичева Юлия
По материалам: z-aya

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