. Юрист назвала нарушения при подготовке дачи к зиме
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юрист назвала нарушения при подготовке дачи к зиме

Юрист назвала нарушения при подготовке дачи к зимеЮрист Солдатова рассказала о штрафах за сжигание мусора на дачном участке

Подготавливая дачный участок к зиме, нужно помнить о правилах, нарушение которых может повлечь за собой штрафы. Об этом доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова рассказала агентству «Прайм».

Как на своей, так на общей территории категорически запрещается сжигать мусор, траву, листву и прочие отходы. Делать это разрешено только в специально предназначенных мечтах. Для сжигания должна быть подготовлена либо яма глубиной не менее 30 сантиметров и больше метра в диаметре, либо бочка или бак объемом один кубический метр. Важно учесть, что и то, и другое должно располагаться минимум в пяти метрах от жилых домов, в 100 метрах — от хвойного леса и 30 метрах — от лиственного леса. А если участок расположен на торфяных почвах, то сжигать на нем мусор вообще нельзя.

По словам Солдатовой, нарушение этих правил влечет за собой штраф. Для физлиц — от пяти до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; для юрлиц — от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.

Ранее россиянам назвали самые опасные для дачников регионы. Оказалось, что опаснее всего иметь частный дом в Ленинградской и Иркутской областях. В первой половине 2022 года в этих регионах зафиксировали максимальное число происшествий с дачами, расположенными в садово-некоммерческих товариществах.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Нелюбовь к предкам: имена дочерей, которые во взрослом возрасте могут возненавидеть родителей
Нелюбовь к предкам: имена дочерей, которые во взрослом возрасте могут
Юрист назвала нарушения при подготовке дачи к зиме
Юрист назвала нарушения при подготовке дачи к зиме
Мойщик окон согласился на предложение Анастасии Волочковой
Мойщик окон согласился на предложение Анастасии Волочковой
Марина Девятова поделилась фото с крещения двухмесячного сына
Марина Девятова поделилась фото с крещения двухмесячного сына
Алла Пугачева никому не нужна, заявила Миро
Алла Пугачева никому не нужна, заявила Миро
США продадут еще 15 миллионов баррелей нефти из резерва
США продадут еще 15 миллионов баррелей нефти из резерва
В Турции назвали причину потери Вашингтоном союзников
В Турции назвали причину потери Вашингтоном союзников
Сын «Варвары-красы» Татьяны Клюевой отбирает у нее квартиру и выгоняет на улицу
Сын «Варвары-красы» Татьяны Клюевой отбирает у нее квартиру и
Эксперт: Общечеловеческие тезисы Путина положительно откликаются в умах здравомыслящей части общества
Эксперт: Общечеловеческие тезисы Путина положительно откликаются в
Давид Манукян согласен работать и днём и ночью ради Дома-2
Давид Манукян согласен работать и днём и ночью ради Дома-2
Когда шанс один на миллион
Когда шанс один на миллион
6 неочевидных причин, из-за которых вам постоянно не везет
6 неочевидных причин, из-за которых вам постоянно не везет

Топ на сегодня

Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе не верят ни в России, ни на Украине
Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе
Раки погрузятся в домашние дела, а Козероги займутся чужими проблемами: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Раки погрузятся в домашние дела, а Козероги займутся чужими
Какой праздник 18 октября 2022 года: Международный день галстука и День работников кредитных союзов отмечают в России
Какой праздник 18 октября 2022 года: Международный день галстука и
Ксения Алферова высказалась о роли Абдулова в своей жизни
Ксения Алферова высказалась о роли Абдулова в своей жизни
Названы сроки поражения Украины без помощи США и НАТО
Названы сроки поражения Украины без помощи США и НАТО

Еще по теме

В Думе предлагают штрафовать пассажиров электричек за мусор
Жителям центральной России запретили жечь мусор
Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке
Бурматов: запрет сжигать ТКО касается только утилизации мусора