. Как на пустом баке доехать до заправки

Эксперт рассказал, что делать, когда появляется сигнал о пустом баке. Когда на щитке приборов в автомобиле появляется сигнал о пустом топливном баке, — водителям лучше сразу отправляться на заправку. Но что делать, если ближайшая в десятках иклометрах? Как доехать? Об этом рассказал эксперт, возглавляющий сервисы сети автосалонов, Илья Иванский. По словам специалиста, сигнал о пустом баке зажигается, когда остается примерно 5-6 литров бензина. То есть машина еще в состоянии проехать какое-то расстояние. По оценке Иванского, такого объема хватит, чтобы преодолеть от 50 до 80 километров. Но чтобы наверняка дотянуть до заправки, следует учесть несколько нюансов. «Прежде всего, водителю надо выбрать оптимальный маршрут до заправки без крутых подъемов, лишних светофоров и остановок. А вот снижение скорости и дальнейший разгон, заглушение и последующий запуск мотора приведут к сжиганию топлива», — сказал эксперт. Когда бензина осталось «на донышке», педаль газа следует использовать только при крайней необходимости. Например, если дорога идет под уклон, то лучше не газовать и дополнительно не разгонять авто. Еще лучше избегать нейтральной передачи и торможения двигателем, так как это приведет к лишнему расходу топлива. Следуя на АЗС, для экономии имеет смысл отключить аудиосистему, кондиционер, зарядные устройства для смартфонов и другую технику. Нужно закрыть окна, чтобы снизить сопротивление воздуха, что также позволит немного сэкономить. Иванский предупреждает о рисках для машины, если долго и часто ездить практически с пустым баком. «Это может стать причиной раннего износа топливной системы, в особенности, фильтров и бензонасоса, которым приходится работать на пределе мощности. Также некорректная работа мотора может привести к его поломкам и дорогостоящему ремонту», — заявил он агентству «Прайм».