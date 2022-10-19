. «Как введение военного положения на присоединенных территориях отразится на ходе СВО?»
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«Как введение военного положения на присоединенных территориях отразится на ходе СВО?»

«Как введение военного положения на присоединенных территориях отразится на ходе СВО?»
Видеоинтервью 20 октября с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимиром Джабаровым

20 октября в 12.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимиром Михайловичем Джабаровым «Как введение военного положения на присоединённых территориях отразится на ходе СВО?» (по ВКС)

В среду Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ объявил о введении военного положения в новых регионах страны: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В ходе беседы речь пойдет о том:

- Что означает введение военного положения на присоединенных территориях?

- Чем определяется средний уровень реагирования и как нужно вести себя при введении уровня повышенной готовности?

- Как данные меры отразятся на безопасности россиян?

- Что такое штабы территориальной обороны, как они будут формироваться и будут ли они сформированы в Москве?

- Какие из мер, предусмотренных федеральным законом «О военном положении» являются первоочередными и насколько вероятно изъятие имущества граждан на нужды обороны?

- Возможна ли полная мобилизация на территориях, где объявлено военное положение?

- Насколько данные меры будут эффективны для дальнейшего хода СВО?

Для СМИ!

Трансляцию смотрите на сайте «Парламентской газеты» и в группе издания в соцсети «ВКонтакте».

Онлайн- и видеовопросы можно присылать по адресу: press-center@pnp.ru

При использовании информации с мероприятий пресс-центра активная ссылка на www.pnp.ru обязательна, благодарим за понимание!

# Главные новости Пресс, центр
По материалам: pnp.ru

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