. Какие мужские и женские имена отмечают день ангела 20 октября 2022 года по церковному календарю

Традиция отмечать день ангела известна еще со времен крещения Руси. Узнать, кого можно поздравить с именинами 20 октября, поможет церковный календарь. В этот день именины отмечают обладатели 6 мужских и 1 женского имени.

Пелагея принимает поздравления с днем ангела 20 октября 2022 года

Обладательница имени имеет заводной и немного капризный характер. Она постоянно требует, чтобы каждый человек договаривал все до конца. Пелагея — любительница докапываться до мелочей, ей нравится критиковать кого-то, хотя негативные высказывания в ее сторону не переносит. Это весьма привлекательная девушка, с которой будет интересно пообщаться на разные темы.





Мужчины, которые отмечают свои именины 20 октября 2022 года

Иосиф

Из Иосифов вырастают доброжелательные люди, на которых можно положиться. Обладатель имени очень отзывчивый и великодушный. Из Иосифа может получиться хороший муж и любящий отец. Он очень сильно заботиться о своих детях. Некоторые обладатели имени находят настоящее счастье только во втором браке.

Леонтий

Обладатель имени имеет трудный характер. В общении очень сложен, будет приятен с человеком только тогда, когда поймет, что от него есть выгода. Жадные личности, которые привыкли относиться к окружающим с высокомерностью. Леонтий может быть хорошим сотрудником, ведь привык выполнять работу вовремя и качественно.

Марк

Эгоцентричная личность, которая прячется под маской. Марк не привык показывать свои настоящие эмоции. Он с завистью в глазах может смотреть на друзей и близких, которые достигают успеха, и не скрывать этого вовсе. Осторожно ищет жену, ведь хочет видеть возле себя как любящую супругу, так и верного товарища.





Николай

Обладатель имени может овладеть любой профессией, в будущем будет зарабатывать хорошие деньги. В коллективе ведет себя непринужденно, со всеми может найти общий язык. Если Николай займет должность руководителя, то будет с жестокостью относиться к подданным. Обладатель имени очень легко увлекается представительницами противоположного пола.

Сергей

На работе Сергея можно охарактеризовать как добросовестного сотрудника, на которого можно полностью положиться. Обладатель имени предпочитает держать собственное мнение об окружающих при себе, редко выскажет кому-то такое в глаза. С проблемами Сергей привык справляться в одиночку, чтобы не предоставлять проблем родным.

Юлиан

Мужчина умеет легко и быстро находит друзей, способен влиться в любой круг общения. Юлиан обладает хорошей памятью и фантазией, упорно работает, чтобы достичь желаемых целей. Он стремится к полной свободе и никогда не будет кому-то подчиняться.