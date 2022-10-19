. Клавдию Безверхову начали травить из-за татуировки
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Клавдию Безверхову начали травить из-за татуировки

Клавдию Безверхову начали травить из-за татуировки
Всего одна новая татуировка серьезно испортила жизнь Клавдии Безверховой. Наколка так сильно не понравилась её поклонникам, что девушку буквально начали травить, припоминая все прошлые грехи. Некоторое время назад Клавдия Безверхова решила сделать новую татуировку на руке, однако поклонники Дома-2 её действия не одобрили. «Наколка», как говорят, сами фанаты, слишком оригинальная, что в связи с чем девушку начали оскорблять. Кроме того, новая татуировка привела к тому, что многие антифанаты решили «пройтись» по не совсем удачным отношениям Клавы на телешоу, поведение Натальи Безверховой, религии и её внешнему виду в целом.

Естественно, Клаве подобное поведение хейтеров совсем не понравилось, поэтому она их просто отчитала и сообщила, что если подобная ситуация повторится, то она точно начнет симпатизировать животным гораздо больше, чем людям.

Однако мужчин Безверхова по-прежнему любит. Совсем недавно она испытывала симпатию к близнецам. Но в данный момент за ней ухаживает молодой человек, который дарит шикарные букеты и часто зовет на свидания.

Интересно, кем является её новый ухажер? Может Сергей Сичкар, который в то же время ходит на свидание?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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