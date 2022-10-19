. Клавдию Безверхову начали травить из-за татуировки

Вадим Карасев

Некоторое время назад Клавдия Безверхова решила сделать новую татуировку на руке, однако поклонники Дома-2 её действия не одобрили. «Наколка», как говорят, сами фанаты, слишком оригинальная, что в связи с чем девушку начали оскорблять. Кроме того, новая татуировка привела к тому, что многие антифанаты решили «пройтись» по не совсем удачным отношениям Клавы на телешоу, поведение Натальи Безверховой, религии и её внешнему виду в целом.Естественно, Клаве подобное поведение хейтеров совсем не понравилось, поэтому она их просто отчитала и сообщила, что если подобная ситуация повторится, то она точно начнет симпатизировать животным гораздо больше, чем людям.Однако мужчин Безверхова по-прежнему любит. Совсем недавно она испытывала симпатию к близнецам. Но в данный момент за ней ухаживает молодой человек, который дарит шикарные букеты и часто зовет на свидания.Интересно, кем является её новый ухажер? Может Сергей Сичкар, который в то же время ходит на свидание?