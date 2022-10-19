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Кортенев рассказал о позоре Льва Лещенко

Кортенев рассказал о позоре Льва Лещенко
Музыкант рад что певец Лев Лещенко не получил приглашение на новогодние съемки. В обществе идет дискуссия по поводу возможного проведения «Голубого огонька» в новогоднюю ночь. Начал обсуждение Лев Лещенко, тему подхватили и другие звезды. Легендарный музыкант сообщил, что пока не принимал участие в съемках «Голубого огонька», хотя они обычно начинаются еще осенью. По его словам, пока что он приезжал только на один концерт и спел там дуэтом, но больше ни о каких праздничных мероприятиях он не знает. Следом продюсеры, артисты и эксперты стали обсуждать, будет ли вообще в этом году «Голубой огонек» в связи с текущей политической повесткой в стране. Многие предложили отменить празднества и развлекаловку в знак уважения к бойцам, которые ведут бои за наши новые рубежи.
Есть мнение, что «Голубой огонек» и подобные программы нужно отменить, так как за 20 лет в сценариях телешоу ничего кардинально не изменилось, да и сам проект давно изжил себя. Эту идею поддержал и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. «Я вообще не представляю, в каком формате сейчас можно играть новогодний огонек. Мне кажется, устраивать развлекательную программу в то время, когда происходят известные события в мире и в сопредельной стране, — это было бы просто безнравственно. Выпить шампанского и пожелать друг другу мира и счастья, конечно, можно, но драть глотку и плясать — как-то совсем неуместно. Так что, я думаю, не получил Лев Валерьянович приглашение — и хорошо. Не опозорится прилюдно», — сказал певец в интервью Teleprogramma.pro. Отметим, что для артистов новогодние корпоративные праздники всегда были самым выгодным временем. С середины декабря, выступая на концертах, они получали громадные гонорары, на которые затем могли спокойно существовать весь год. В нынешней ситуации непонятно, будут ли вообще у кого-либо выступления.
# Шоу-бизнес Лещенко Лев
По материалам: z-aya

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