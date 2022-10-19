Крутые товары, купленные за гроши на барахолках и секонд-хендах (17 фото)
Сегодня, 20:10 Вадим Карасев
Вне зависимости от количества денег на счету, может резко возникнуть желание купить что-нибудь эдакое. А когда листаешь бесконечную ленту товаров в интернет-магазинах, быстро становится скучно и желание пропадает. Ведь там нет ничего интересного. То ли дело барахолки и секонд-хенды. Там за бесценок можно урвать настоящие сокровища.
Невероятно красивое тройное зеркало
Ложный садовый аллигатор. Выглядит устрашающе
Необычные кресло и пуфик. Выглядит очень круто
Нашёл эту булавку с изображением божьей коровки из 18-каратного золота и бриллиантов за 3 доллара (185 рублей)
Брошь-черепаха из 14-каратного и дымчатого топаза, заплатил 30 долларов (примерно 1800 рублей) на барахолке
Одна из моих любимых находок — шкатулка для украшений в виде улитки
Подобрал этот винтажный грибовидный пуфик для своего друга
В этой лампе плавают рыбки
Щипцы для салата
Удобное кресло яйцеобразной формы
Флакон для духов, который выглядит как произведение искусства
Эта мини-палатка раньше стояла в витрине магазина как макет, а потом я нашла её на барахолке
Я нашёл эту лампу за 15 долларов (около 900 рублей)
Стул в форме руки 1970-х годов
Стол в виде стопки книг
Кольцо с секретным отделением
Огромные столовые приборы. Собака для сравнения
Невероятно красивое тройное зеркало
Ложный садовый аллигатор. Выглядит устрашающе
Необычные кресло и пуфик. Выглядит очень круто
Нашёл эту булавку с изображением божьей коровки из 18-каратного золота и бриллиантов за 3 доллара (185 рублей)
Брошь-черепаха из 14-каратного и дымчатого топаза, заплатил 30 долларов (примерно 1800 рублей) на барахолке
Одна из моих любимых находок — шкатулка для украшений в виде улитки
Подобрал этот винтажный грибовидный пуфик для своего друга
В этой лампе плавают рыбки
Щипцы для салата
Удобное кресло яйцеобразной формы
Флакон для духов, который выглядит как произведение искусства
Эта мини-палатка раньше стояла в витрине магазина как макет, а потом я нашла её на барахолке
Я нашёл эту лампу за 15 долларов (около 900 рублей)
Стул в форме руки 1970-х годов
Стол в виде стопки книг
Кольцо с секретным отделением
Огромные столовые приборы. Собака для сравнения
По материалам: триникси