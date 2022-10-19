. Крутые товары, купленные за гроши на барахолках и секонд-хендах (17 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Крутые товары, купленные за гроши на барахолках и секонд-хендах (17 фото)

Невероятно красивое тройное зеркалоВне зависимости от количества денег на счету, может резко возникнуть желание купить что-нибудь эдакое. А когда листаешь бесконечную ленту товаров в интернет-магазинах, быстро становится скучно и желание пропадает. Ведь там нет ничего интересного. То ли дело барахолки и секонд-хенды. Там за бесценок можно урвать настоящие сокровища.

Невероятно красивое тройное зеркало


Ложный садовый аллигатор. Выглядит устрашающе

Ложный садовый аллигатор. Выглядит устрашающе
Необычные кресло и пуфик. Выглядит очень круто

Необычные кресло и пуфик. Выглядит очень круто
Нашёл эту булавку с изображением божьей коровки из 18-каратного золота и бриллиантов за 3 доллара (185 рублей)

Нашёл эту булавку с изображением божьей коровки из 18-каратного золота и бриллиантов за 3 доллара
Брошь-черепаха из 14-каратного и дымчатого топаза, заплатил 30 долларов (примерно 1800 рублей) на барахолке

Брошь-черепаха из 14-каратного и дымчатого топаза, заплатил 30 долларов (примерно 1800 рублей) на барахолке
Одна из моих любимых находок — шкатулка для украшений в виде улитки

Одна из моих любимых находок — шкатулка для украшений в виде улитки
Подобрал этот винтажный грибовидный пуфик для своего друга

Подобрал этот винтажный грибовидный пуфик для своего друга
В этой лампе плавают рыбки

В этой лампе плавают рыбки
Щипцы для салата

Щипцы для салата
Удобное кресло яйцеобразной формы

Удобное кресло яйцеобразной формы
Флакон для духов, который выглядит как произведение искусства

Флакон для духов, который выглядит как произведение искусства
Эта мини-палатка раньше стояла в витрине магазина как макет, а потом я нашла её на барахолке

Эта мини-палатка раньше стояла в витрине магазина как макет, а потом я нашла её на барахолке
Я нашёл эту лампу за 15 долларов (около 900 рублей)

Я нашёл эту лампу за 15 долларов
Стул в форме руки 1970-х годов

Стул в форме руки 1970-х годов
Стол в виде стопки книг

Стол в виде стопки книг
Кольцо с секретным отделением

Кольцо с секретным отделением
Огромные столовые приборы. Собака для сравнения

Огромные столовые приборы. Собака для сравнения
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

"Главное, чтобы оргазмы были": Ефременкова качает интимные мышцы перед возращением к любимому
"Главное, чтобы оргазмы были": Ефременкова качает интимные
Власти Севастополя высказались о комендантском часе в городе
Власти Севастополя высказались о комендантском часе в городе
Крутые товары, купленные за гроши на барахолках и секонд-хендах (17 фото)
Крутые товары, купленные за гроши на барахолках и секонд-хендах (17
Xbox сообщает о планах создать «магазин игр нового поколения»
Xbox сообщает о планах создать «магазин игр нового поколения»
Второй за неделю министр покинул правительство Трасс
Второй за неделю министр покинул правительство Трасс
В Госдуме призвали запретить чиновникам использовать WhatsApp
В Госдуме призвали запретить чиновникам использовать WhatsApp
Тельцов ждут сложности в отношениях, а Львов — эмоциональная встряска: прогноз от Александра Зараева на ноябрь 2022 года
Тельцов ждут сложности в отношениях, а Львов — эмоциональная
Матвиенко объяснила введение военного положения в четырех регионах России
Матвиенко объяснила введение военного положения в четырех регионах
CD Projekt RED объявила, что Cyberpunk 2077 снова «процветает»
CD Projekt RED объявила, что Cyberpunk 2077 снова «процветает»
«Как введение военного положения на присоединенных территориях отразится на ходе СВО?»
«Как введение военного положения на присоединенных территориях
Подборка гифок (25 гифок) - 19.10.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 19.10.2022
Моргенштерн*: «Собчак – фигура, которая повлияла на то, что я не могу вернуться в страну. Она мразь»
Моргенштерн*: «Собчак – фигура, которая повлияла на то, что я не могу

Топ на сегодня

Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях» вокруг Европы
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях»
Стало известно о желании Cisco вернуться в Россию
Стало известно о желании Cisco вернуться в Россию
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС

Еще по теме

17 счастливчиков, умудрившихся сорвать на барахолке настоящий куш за сущие копейки
Подборка забавных и странных находок с барахолок (17 фото)
Александр Васильев дал совет, как одеваться модно и дешево
17 случаев, когда людям удавалось найти на барахолках любопытные вещицы, чья изюминка в их странности