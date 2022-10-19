. Крутые товары, купленные за гроши на барахолках и секонд-хендах (17 фото)

Вадим Карасев

Вне зависимости от количества денег на счету, может резко возникнуть желание купить что-нибудь эдакое. А когда листаешь бесконечную ленту товаров в интернет-магазинах, быстро становится скучно и желание пропадает. Ведь там нет ничего интересного. То ли дело барахолки и секонд-хенды. Там за бесценок можно урвать настоящие сокровища.Невероятно красивое тройное зеркалоЛожный садовый аллигатор. Выглядит устрашающеНеобычные кресло и пуфик. Выглядит очень крутоНашёл эту булавку с изображением божьей коровки из 18-каратного золота и бриллиантов за 3 доллара (185 рублей)Брошь-черепаха из 14-каратного и дымчатого топаза, заплатил 30 долларов (примерно 1800 рублей) на барахолкеОдна из моих любимых находок — шкатулка для украшений в виде улиткиПодобрал этот винтажный грибовидный пуфик для своего другаВ этой лампе плавают рыбкиЩипцы для салатаУдобное кресло яйцеобразной формыФлакон для духов, который выглядит как произведение искусстваЭта мини-палатка раньше стояла в витрине магазина как макет, а потом я нашла её на барахолкеЯ нашёл эту лампу за 15 долларов (около 900 рублей)Стул в форме руки 1970-х годовСтол в виде стопки книгКольцо с секретным отделениемОгромные столовые приборы. Собака для сравнения