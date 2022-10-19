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Кто родился 19 октября

Кто родился 19 октября

Валерий Игоревич Лимаренко (62 года), губернатор Сахалинской области. Работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте экспериментальной физики. Занимал должности заместителя, первого заместителя председателя городской Думы г. Сарова. Возглавлял министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. Являлся главным федеральным инспектором по области. Был заместителем губернатора, заместителем председателя правительства Нижегородской области.

Возглавлял ФГУП Нижегородский научно-исследовательский проектно-конструкторский и изыскательский институт «Атомэнергопроект», АО «Атомстройэкпорт», АО «НИАЭП», АО ИК «АСЭ» и др.

В декабре 2018 года Указом Президента РФ Валерий Лимаренко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. 8 сентября 2019 года был избран главой региона. За него проголосовали 56,14% избирателей.

Алексей Александрович Емельянов (50 лет), руководитель Департамента культурного наследия г. Москвы. Более 30 лет работает в структуре Департамента культурного наследия столицы. В июне 2015 года Алексей Емельянов возглавил департамент. Он также является председателем рабочей группы Комиссии при Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия.

При участии Алексей Емельянов впервые в России были введены в эксплуатацию городские автоматизированные информационные системы — Городской реестр недвижимого культурного наследия и Историко-культурный опорный план города Москвы.

Педро Кастильо (53 года), президент Перу. Работал учителем начальной школы. Возглавлял профсоюз работников образования.

В июне 2021 года одержал победу во втором туре выборов президента Перу, заручившись поддержкой 50,12%  избирателей.

Жанна Андреевна Болотова, российская актриса. Народная артистка РСФСР. В кино дебютировала в 1957 году в картине Льва Кулиджанова и Якова Сегеля «Дом, в котором я живу». Всего актриса снялась в почти 30 фильмах. Среди них, «Судьба резидента», «Подранки», «Из жизни отдыхающих».

Вячеслав Михайлович Клыков (1939-2006), российский скульптор. Народный художник РФ. Известность ему принесли оформление Центрального детского музыкального театра и скульптура бога торговли Меркурия у Центра международной торговли в Москве. Среди других работ скульптора: памятники Сергию Радонежскому (Радонеж), великой княгине Елизавете Фёдоровне (Москва),  Кириллу и Мефодию (Москва), Николаю II (Тайнинское). По проекту Вячеслава Клыкова на поле под Прохоровкой был установлен храм‑звонница в память битвы на Курской дуге.

В течение долгого времени скульптор возглавлял Международный фонд славянской письменности и культуры.

Александр Аркадьевич Галич (1918-1977), поэт, сценарист, драматург, автор и исполнитель собственных песен. Автор пьес «Вас вызывает Таймыр», «Пароход зовут «Орленок», «Много ли человеку надо» и др. Он написал также сценарии к таким известным фильмам, как «Верные друзья», «Дайте жалобную книгу», «Государственный преступник» и др.

В конце 1950-х годов начал сочинять песни, исполняя их под собственный аккомпанемент на гитаре. Среди самых его известных песен: «Леночка», «Старательский вальсок», «Петербургский романс», «Когда я вернусь».

В 1974 году под давлением советских властей Александр Галич был вынужден эмигрировать из СССР. Он жил в Норвегии, ФРГ и Франции. Находясь в эмиграции, Галич работал на радиостанции «Свобода», занимался литературной и концертной деятельностью.

Александр Галич погиб 17 декабря 1977 года в Париже от удара током из-за неправильного подключения антенны приемника.

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По материалам: pnp.ru

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