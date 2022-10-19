. Кто такой банкрот

Вадим Карасев

В соответствии с законодательством Российской Федерации банкротом признается должник, который не способен в полной сумме погасить свои долги перед кредиторами. Но установить эту неспособность может только арбитражный суд в ходе достаточно сложной процедуры. Признать банкротом могут как юридическое, так и физическое лицо.

Процедура банкротства как возможность нового старта

Хотя признание неплатежеспособности должника может нанести серьезный репутационный ущерб, она позволяет начать с нуля. Например, https://consulting.aoreestr.ru/services/for-ooo/bankrotstvo-ooo/ банкротство ООО для его участников — это возможность освободится от долгов (и связанных с ними штрафов, пени, неустойки) и начать бизнес в новой сфере, иногда — с новыми участниками или в другой организационно-правовой форме. А в качестве примера можно привести экс-президента США Дональда Трампа, компании которого четырежды объявляли о банкротстве.

Для кредиторов официальная процедура банкротства — это возможность получить хотя бы частичную уплату долга.

Причины банкротства

Основные причины банкротства:

неэффективная работа предприятия, в том числе неоправданно высокие расходы, неправильный выбор направления деятельности;

ухудшение рыночной конъюнктуры, в том числе из-за финансовых кризисов;

непредвиденные обстоятельства: стихийные бедствия, уничтожающие активы предприятия, различные ЧП;

экономическая и политическая нестабильность;

некомпетентность должностных лиц.

Начать процедуру банкротства может только арбитражный суд. Назначенный им управляющий проанализирует причины, по которым должник не может выплачивать долги, чтобы убедиться, что банкротство не является умышленным.

Почему нужна помощь профессионалов

Поскольку для должника выгодно стать банкротом, чтобы не платить долги в полном объеме, он может сознательно совершать действия, которые ухудшат финансовое положение предприятия, или подавать фиктивные отчеты, чтобы объявить о своей неплатежеспособности. Это умышленное банкротство, которое является уголовным преступлением. За него предусмотрена уголовная ответственность.

Но поскольку процедура банкротства достаточно сложна, то владельцы бизнеса могут совершать ошибки непреднамеренно или неправильно трактовать закон. Чтобы этого не произошло, им понадобится помощь юриста. Такие услуги оказывают специалисты компании АО "Реестр Консалтинг" https://consulting.aoreestr.ru/, которые предлагают сопровождение процедуры банкротства.

Помощь понадобится и кредитору. Это может быть полное сопровождение процедуры, от подачи иска до контроля на стадии внешнего управления и привлечения должностных лиц к субсидиарной ответственности. Возможны также разовые консультации с юристами.



