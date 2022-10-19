. Максим Галкин* своим поведением возмутил родственников
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Максим Галкин* своим поведением возмутил родственников

Максим Галкин* своим поведением возмутил родственников
Артист Максим Галкин сбежал из России и больше не вернется. Будущий муж Примадонны появился на свет в семье научного сотрудника Натальи Григорьевны и военачальника Александра Александровича. Матери и отца Максима Галкина нет в живых, но некоторые известные персоны уверены, что другие родственники шоумена вряд ли положительно относятся к его критике России. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. В передаче «Место встречи» с Андреем Норкиным на НТВ присутствующие порассуждали о нынешней деятельности Максима Галкина, который сейчас активно гастролирует за границей и, похоже, не собирается возвращаться в Россию. «Папа Галкина — военный У него вообще вся семья армейская. В военной среде это рассматривается очень серьезно, ведь ты предал отца!» — отметил на передаче журналист Андрей Сидорчик.
Напомним, Максим Галкин уехал из России в конце февраля, сославшись на то, что остался на родине без работы на Первом канале и выгодных рекламных контрактов. А недавно и Примадонна распрощалась с РФ. Теперь она с детьми проживает в Израиле, где, к слову, ведет активную светскую жизнь. «Пугачева и Галкин предали свой народ, свою публику, которая сделала их известными и богатыми. Теперь пусть уезжают навсегда. Лишить их гражданства! А если попробуют вернуться, гнать в шею! Скоро они осознают, что на Западе никому не нужны — их карьера и красивая жизнь закончатся вместе с окончательным освобождением Украины от преступного киевского режима», — написал депутат в соцсетях. Госдеятеля возмущает, что Алла Борисовна покинула страну, не предупредив. «Пугачева ушла по-английски: ни прощальных постов в соцсетях, ни предупреждений друзьям. Разве что автомобиль артистки очевидцы успели заснять въезжающим на территорию аэропорта Внуково… Певица улетела из России с детьми, обратных билетов у них нет. Все наши знаменитости, которые высказываются против спецоперации и наших военных, должны понимать самое главное: они ставят крест не только на своей карьере, но и на своей жизни. Они сюда больше не въездные!» — возмущался по этому поводу депутат Роман Худяков.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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