. Маргарита Симоньян рассказала о горе в семье
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Маргарита Симоньян рассказала о горе в семье

Маргарита Симоньян рассказала о горе в семье
Журналистка Маргарита Симоньян сообщила, какую утрату понесла вся их семья. Маргарита Симоньян рассказала о смерти деверя в социальных сетях. Прощальный пост появился в блоге журналистки днем — в публикации она рассказала, что Давид Кеосаян был одним из самых светлых, свободных и жизнелюбивых людей на планете.
«Джана, нельзя узурпировать ветер!» — говорил наш брат, наш друг, родной наш Давид. Старший брат Тиграна, единственный родной брат. Сегодня его не стало. Помолитесь, кто верует», — написала Симоньян. Известно, что Давиду был 61 год. Долгие годы он работал режиссером, сценаристом и продюсером. Кеосаян-старший был выпускником факультета журналистики МГУ, после вуза пошел работать в «Совэкспортфильм». В 1986 году отправился представлять организацию в Индию, а после перестройки вернулся и возглавил агентство Gold Vision — оно занималось производством рекламных и музыкальных клипов, а также телепроектов. В 2000-х стал заместителем генерального директора по производству и продюсером ЗАО «Телевизионная продюсерская компания «2В», а в затем возглавил компанию «Студия Арт-Базар». Являлся членом гильдии продюсеров России, а также членом академии «Ника».
# Шоу-бизнес Симоньян Маргарита
По материалам: z-aya

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