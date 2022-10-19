. Марина Девятова поделилась фото с крещения двухмесячного сына
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Марина Девятова поделилась фото с крещения двухмесячного сына

Марина Девятова поделилась фото с крещения двухмесячного сына
38-летняя певица Марина Девятова сообщила о появлении ангела –хранителя у своего малыша. Звезда шоу «Народный артист-3» - мама двоих детей. Младший ребенок Марины родился в августе. Малыша назвали Александром. Артистка поделилась трогательными кадрами с крещения, на котором присутствовала вся ее семья. Молодая мама выбрала для похода в церковь длинное платье цвета слоновой кости. Марина покрыла голову платком. Она держала на руках крошку - сына, одетого в голубой комбинезон. Дочь Марины предстала в синем платье с принтом. Ульяна также была в платке. Глава семьи, Алексей Пигуренко предпочел бордовую футболку и джинсы.
«В выходные у нашего Шурика появился ангел-хранитель. Спасибо всем, кто был с нами в этот важный для него день», — сказала артистка. Ее мачеха Ирина Девятова отметила, что малыш вел себя очень тихо во время таинства. Она также опубликовала редкий снимок.
«Покрестили намедни внучка Сашеньку. Хоть бы пикнул во время церемонии. Не ребенок, ангел просто», — заверила Ирина. Поклонники певицы оставили для нее много теплых слов. «У вашего Шурика и был ангел-хранитель от рождения», «Ну семья! Как с картинки!», «Ангел охраняет сон сыночка! Третий ребенок будет дочка!», — высказались комментаторы.
# Шоу-бизнес Девятова Марина
По материалам: z-aya

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