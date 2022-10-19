. Мельникова переживает о сыновьях, пока обвиненный в дискредитации армии Смольянинов ищет себя за границей

Недавно Артур Смольянинов уехал за границу, откуда дал интервью одному из YouTube-каналов. Отвечая на вопросы, актер признался, что не согласен с политической повесткой в России, поэтому решил пожить за рубежом. Вчера на него составили административный протокол за дискредитацию армии РФ.

Вернется ли звезда «9 роты» на родину в связи с новыми обстоятельствами пока неизвестно. Зато очевидно одно: в России остались его бывшая жена Дарья Мельникова и двое сыновей. В свежем интервью актриса рассказала, готова ли она отправиться за границу вслед за экс-супругом.

«Не знаю… У меня есть дети, есть некоторые волнения. Все зависит от того, что будет происходить. Конечно, я как и многие, ощутила потребность в русской культуре, свою необходимость в этом месте, где мы есть. Понятно стало, что никто в эмиграции не найдет таких условий, такой работы. Мы видим разные примеры. Прижиться там всегда было сложно, несмотря на современное стирание границ. Большинство артистов остается и хотело бы продолжать работать здесь. Ты продолжаешь работать, пока это безопасно», — поделилась мыслями Дарья.

30-летняя звезда «Папиных дочек» высказалась и относительно Смольянинова. Она отметила, что поддерживает с ним дружескую связь.

«У нас хорошие отношения. Мы друг друга поддерживаем, общаемся. Я очень рада, что у меня есть такой человек в жизни, отец моих детей», — говорила актриса.

К слову, Дарья действительно нуждается в моральной поддержке. Она призналась, что тяжело переживает происходящее в мире и вынуждена принимать успокоительные препараты.

«Моменты отчаяния захватили всех. Они захватывают и отпускают. Для себя я вывела формулу — жить в моментах, когда тебя отпускает. И справляться осознанно с периодами, когда тебе плохо. Таблеточки, спортик…» — говорила Мельникова каналу POPCAKE.