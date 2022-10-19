. Мэттью Перри чуть не умер из-за передозировки и был в двухнедельной коме

Несколько лет назад Мэттью Перри был на волоске от смерти. До могилы его едва не довели тяжелые зависимости от алкоголя и наркотиков. Актер признался, что же с ним произошло.

53-летняя звезда «Друзей» поведал, что произошло с ним 4 года назад. Перри пристрастился к опиоидам, из-за которых у него разорвалась толстая кишка. Артист провел 2 недели в коме. «Врачи сказали моей семье, что у меня 2-процентный шанс выжить. Меня подключили к аппарату ЭКМО, который работает вместо сердца и легких. Никто не выживает после этого», — рассказал он. После этого актер 9 месяцев ходил с калоприемником.

После излечения Мэттью полностью завязал с употреблением запрещенных веществ. «Мой терапевт сказал: «В следующий раз, когда вы подумаете о приеме оксикодона, просто представьте, что будете ходить с калоприемником всю оставшуюся жизнь». И маленькое окошко открылось, и я пролез в него, и мне больше не нужен оксикодон», — признался брюнет.