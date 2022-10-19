. Мобилизованный рассказал о выплате в 759 рублей после обещания 200 тысяч
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Мобилизованный рассказал о выплате в 759 рублей после обещания 200 тысяч

Мобилизованный рассказал о выплате в 759 рублей после обещания 200 тысяч«Подъем»: тюменский мобилизованный сообщил о получении 759 рублей вместо обещанных 200 тыс

Житель Тюменской области получил 759 рублей вместо обещанных 200 тысяч в качестве единовременной выплаты в рамках частичной мобилизации. Об этом 19 октября сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам супруги призывника, ее муж получил сообщение о зачислении этой суммы, когда вместе с другими мобилизованными ехал на поезде в Крым. «Подъем» опубликовал предоставленный скриншот из приложения банка.

«Сказал, что практически всем пришла такая сумма, а кому-то вообще ничего. Все там в шоке, все переживают за свои семьи, потому что у многих дети, кредиты, ипотеки», — поделилась женщина. Муж рассказал ей, что поначалу призывникам обещали начислить по 200 тысяч рублей, но потом заявили, что сумму назначат на усмотрение областного правительства.

Женщина уверяет, что уже обращалась в районный и областной военкоматы, но везде получила ответ, что комиссариаты не занимаются начислениями выплат. В дальнейшем она собирается обратиться в Минобороны и к губернатору.

6 октября член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов заявил о проблемах с выплатами мобилизованным гражданам — по его утверждению, некоторые призывники так и не получили обещанные единоразовые и регулярные начисления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти помогут регионам с дополнительными средствами на выплаты мобилизованным, все проблемы будут решаться с помощью федерального центра.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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