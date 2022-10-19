. Мойщик окон согласился на предложение Анастасии Волочковой
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Мойщик окон согласился на предложение Анастасии Волочковой

Мойщик окон согласился на предложение Анастасии Волочковой
Балерина Анастасия Волочкова проявила к мужчине заинтересованность. Вот уж у кого, а у звезды балета личная жизнь всегда будет бить ключом. Балерина в поисках личного счастья готова не останавливаться не перед какими препятствиями. И не устает доказывать: всякие предрассудки – разница в социальном положении или в зарплате или в возрасте – для нее не помеха. Главное — чтоб сердце екнуло и захотелось романтики. В данном случае это произошло, когда Волочкова посмотрела популярное шоу «Мистер Икс» на канале «Пятница!», которое немного напоминает знаменитого «Холостяка» с ТНТ. Но интрига в том, что участницы программы, 30 девушек, считают что Мистер Икс, за сердце которого они сражаются, суперзавидный жених – криптомиллионер. А на самом деле он… простой мойщик остановок. Волочкову подобная интрига заинтересовала, а герой по имени Игорь так и вовсе вызвал бурные эмоции. Анастасия то ли в шутку, то ли всерьез (хотя больше похоже на последнее) обратилась к нему, опубликовав видео в личном Telegram-канале.
«Посмотрела на «Пятнице» шоу «Мистер Икс». Там девушки сражаются за сердце главного героя, который притворяется криптомиллионером. А на самом деле — никакой он не богач, а уборщик и мойщик остановок! Но какой он красавчик! Может, мне его себе нанять? Игорь, хочу сделать вам предложение! Станьте моим уборщиком в доме? Девушки, вы еще пожалеете, что не выбрали его на проекте. Игоря ждет прекрасное будущее!» — заключила очарованная балерина. Что выберут участницы, узнав, что Игорь, который притворяется криптомиллионером, на самом деле работает мойщиком остановок — любовь или деньги? Станет известно уже сегодня вечером в финале шоу. В любом случае, у Игоря тылы уже обеспечены: даже если с девушками из шоу не сложится, есть предложение от звезды. Тем более, он уже ответил согласием. «Анастасия, я принимаю ваше предложение! Куда выезжать? Знаете, я еще и банщик неплохой!», — заявил Игорь Саванец Teleprogramma.pro.
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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