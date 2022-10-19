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На свою пенсию придется копить самим

На свою пенсию придется копить самим
Появились неприятные новости для будущих пенсионеров. Если вы сами копите себе на будущую пенсию, — продолжайте это делать. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает заморозку накопительной части до 2025 года.  Порядок отчислений, который существовал с 2014 года, продолжит действовать вплоть до 2025 года, а, возможно, и дальше. Законопроект о продлении заморозки накопительной части внесло правительство, и депутаты его поддержали. «Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014 – 2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — цитирует пояснительную записку к документу РИА «Новости». Также в документе поясняется, что продление заморозки позволит «уменьшить трансфер из федерального бюджета в Пенсионный фонд на 925,9 млрд рублей». Таким образом, работающие в настоящее время граждане продолжат содержать нынешних пенсионеров. Отчисления в размере 6% от заработной платы пойдут в бюджет ПФР, из них в том числе будут формироваться выплаты. В зависимости от размера отчисления каждому гражданину начисляются пенсионный баллы, — их количество влияет на сумму будущей пенсии также, как и стаж работы. В 2022 году один пенсионный бал стоит 98 рублей 86 копеек. При этом в год можно получить максимум 10 баллов. Накопительная часть пенсии заморожена с 2014 года. До того граждане сами решали, куда пойдут проценты от их заработка, — на накопительный счет или в страховую часть. Сейчас выбора такого нет. Поэтому откладывать себе на старость можно только самостоятельно. Ранее Счетная палата предупредила о вероятном снижении количества пенсионных баллов, которые «зарабатывают» и копят россияне каждый год. В 2023 году планируется повысить предельную базу отчислений страховых взносов более, чем на 20%. Если заработная плата не вырастет на столько же, то количество пенсионных баллов, или коэффициентов уменьшится. Однако власти заявляют, что только повышение позволит индексировать пенсии. Так, в следующем году планировалось увеличение пособий по старости в среднем на тысячу рублей.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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