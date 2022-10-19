. На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение

На Запорожской АЭС восстановили электроснабжениеМАГАТЭ заявило о возобновлении электроснабжения Запорожской АЭС от внешней линии

Электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) от внешней линии восстановлено после третьего по счету перерыва за последние 10 дней. Об этом заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в Twitter.

Уточняется, что ЗАЭС восстановила подключение к своей последней оставшейся действующей линии электропередачи напряжением 750 киловольт.

12 октября сообщалось, что Украина прекратила подачу электроэнергии для нужд ЗАЭС. Как сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга, станция вновь перешла на резервные источники генерации, чтобы обеспечить все необходимые процессы.

Ранее, 8 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность России. 14 октября, Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Эксперт: Общечеловеческие тезисы Путина положительно откликаются в умах здравомыслящей части общества
Эксперт: Общечеловеческие тезисы Путина положительно откликаются в
Давид Манукян согласен работать и днём и ночью ради Дома-2
Давид Манукян согласен работать и днём и ночью ради Дома-2
Когда шанс один на миллион
Когда шанс один на миллион
6 неочевидных причин, из-за которых вам постоянно не везет
6 неочевидных причин, из-за которых вам постоянно не везет
На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение
На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение
Способы ухода за волосами, устаревшие методы и мифы о поддержании красоты локонов
Способы ухода за волосами, устаревшие методы и мифы о поддержании
В Белгороде рассказали о состоянии пострадавших при обстреле города ВСУ
В Белгороде рассказали о состоянии пострадавших при обстреле города
В какие дни недели нужно убирать и как правильно выметать из дома неудачи, безденежье и болезни
В какие дни недели нужно убирать и как правильно выметать из дома
Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Настя Ивлеева жестоко посмеялась над Агатой Муцениеце
Настя Ивлеева жестоко посмеялась над Агатой Муцениеце
Сергей Безруков рассказал, какой подарок и от кого получил на день рождения
Сергей Безруков рассказал, какой подарок и от кого получил на день
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского

Топ на сегодня

Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе не верят ни в России, ни на Украине
Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе
В России оценили последствия продажи Аляски через 50 лет
В России оценили последствия продажи Аляски через 50 лет
Эксперт пояснила, почему страны СНГ вынуждены противодействовать вмешательству в свои выборы
Эксперт пояснила, почему страны СНГ вынуждены противодействовать
Раки погрузятся в домашние дела, а Козероги займутся чужими проблемами: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Раки погрузятся в домашние дела, а Козероги займутся чужими
Какой праздник 18 октября 2022 года: Международный день галстука и День работников кредитных союзов отмечают в России
Какой праздник 18 октября 2022 года: Международный день галстука и

Еще по теме

МАГАТЭ отказалось признать решение о переводе ЗАЭС в собственность России
Стало известно о нарушении принципов ядерной безопасности на ЗАЭС
МАГАТЭ призвало к немедленному прекращению обстрелов в районе ЗАЭС
В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки единственного работающего реактора ЗАЭС