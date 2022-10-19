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Назначен новый глава МВД Великобритании

Назначен новый глава МВД ВеликобританииНовым главой МВД Великобритании назначен Грант Шаппс

Новым министром внутренних дел Великобритании назначен Грант Шаппс, ранее занимавший пост министра транспорта. Об этом сообщает аккаунт британского правительства в Twitter.

На сайте кабмина также добавляется, что назначение Шаппса утверждено королем Карлом III.

Ранее 19 октября прежний глава МВД Суэлла Браверман подала в отставку, став вторым за неделю министром, покинувшим кабинет главы правительства Лиз Трасс. Указывалось, что Шаппс может занять этот пост.

В июле Шаппс объявлял о намерении баллотироваться на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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