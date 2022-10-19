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Небензя назвал Косово главным очагом напряженности на Балканах

Небензя назвал Косово главным очагом напряженности на Балканах

Косово остается главным очагом напряженности на Балканах, подрывающим усилия по поддержанию мира и стабильности в регионе. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза организации, посвященном ситуации в крае. 

По его словам, нынешние власти непризнанного Косова во главе с премьером Альбином Курти пытаются создать невыносимые условия для жизни косовских сербов, проводя акции устрашения в районах их проживания и снижая порог применения силы против них.

«Ситуация с безопасностью в крае также неуклонно ухудшается, требуя пристального внимания со стороны международного сообщества и Совета Безопасности ООН», — отметил дипломат.

Небензя подчеркнул, что с начала 2022 года в Косово зафиксировано более 100 случаев нападений на сербов, их имущество, кладбища и религиозные святыни — почти в два раза выше, чем в прошлом году. Он указал на введенный косовскими властями запрет на использование сербами статусно-нейтральных автомобильных номеров с угрозой конфискации транспорта в случае неповиновения. 

«В конце июля это решение Приштины вплотную приблизило ситуацию к горячей фазе и едва не привело к кровопролитию. Очередной опасный рубеж — 31 октября, когда истечет предусмотренный новыми правилами срок замены регистрационных знаков», — констатировал российский постпред при ООН.

Кроме того, Небензя остановился на узурпировании албанцами объектов сербской недвижимости, нарушении права собственности на земли монастыря Высокие Дечаны, входящего в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО, а также на неудовлетворительном темпе возвращения в Косово беженцев неалбанской национальности.

Также дипломат констатировал полный провал посреднических усилий Евросоюза в диалоге Белграда с Приштиной, подчеркнув, что «на самом деле никто никогда и не пытался заставить косовские власти выполнять договоренности». 

«Одновременно с этим в нарушение резолюции СБ ООН 1244 продолжается создание косовской «армии». Налицо глубокая вовлеченность в этот процесс крупных натовских игроков. <...> Приштина продолжает требовать от Запада новой военной помощи. Добивается размещения в крае еще одной американской базы, поставок комплексов радиоэлектронной борьбы и артиллерии с дальностью стрельбы свыше 10 км», — отметил Небензя.

По его словам, «усилия Вашингтона и Брюсселя сосредоточены на том, чтобы заставить сербов поступиться своими национальными интересами, суверенитетом и территориальной целостностью».

Временная администрация Косово 17 февраля 2008 года при поддержке США и ряда стран Евросоюза в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии, которая продолжает считать автономию собственной территорией. В настоящее время Косово не признают 95 государств, в том числе Россия, Китай и пять стран ЕС (Испания, Словакия, Румыния, Греция и Кипр). 

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По материалам: pnp.ru

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