Нейросеть показала, как бы выглядели животные, примерь они на себя образы героев из фильмов
Нейросеть Midjourney сегодня пользуется особой популярностью среди творческих людей. Ведь этот искусственный интеллект позволяет человеку создавать неповторимое и посмотреть на что-то привычное совсем по-новому.
Автор с никнеймом Дилан тоже не смог пройти мимо этой чудесной программы. Но в этот раз в руки художника-экспериментатора попали не известные личности, а обычные милые зверюшки. Молодой человек решил пофантазировать и взглянуть на то, как бы эти создания смотрелись в образах героев фильмов. Результат вышел потрясающим и очень мимишным, поэтому не медлите и скорее пролистывайте дальше!
Маленький Хоббит
Джедай-миротворец
Эвок, ты ли это?
На многих работах автора можно проследить сходства между приодетыми зверьками и героями известных фильмов. Например, вы можете заметить отсылки к таким кинокартинам, как «Звёздные воины», «Властелин Колец», «Хоббит» и другие.
Пополнение среди котиков джедаев-рыцарей
Несмотря на то, что люди достаточно часто относятся к работам нейросети с неодобрением, не считая их произведениями искусства, подписчики Дилана обожают его работы. Под каждым постом с новым зверьком люди оставляют комментарии, наполненные добром, умилением и восхищением детальностью рисунка.
А как насчёт джедаев-миротворцев среди пёсиков?
А вот и лягуха-джедай
Кролик Питер
Красный рыцарь
Кунг-фу панда
Ещё этого персонажа сравнивают с японским самураем ронином.
Хрюня
Новый Винни-Пух
Гэндальф
Бонус: Трикстер
Больше милейших созданий в рыцарских доспехах и не только вы можете увидеть на странице автора в Инстаграме*.
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