. Нелюбовь к предкам: имена дочерей, которые во взрослом возрасте могут возненавидеть родителей
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Нелюбовь к предкам: имена дочерей, которые во взрослом возрасте могут возненавидеть родителей

Нелюбовь к предкам: имена дочерей, которые во взрослом возрасте могут возненавидеть родителей

Детские обиды, несправедливость и злопамятность часто приводят к тому, что во взрослом возрасте дочери могут возненавидеть своих родителей. Причин этому может быть очень много и каждая из них будет весомой.

Имена дочерей, которые во взрослом возрасте могут возненавидеть родителей

Юлия

У этой дамы специфический характер и склад ума, поэтому она не будет молчать, если ей что-то не нравится или не устраивает. Она с раннего возраста показывает свой нрав, когда шантажирует родителей или закатывает истерики. Если она не получит желаемое, то обозлится на родителей и будет показывать обиду каждым своим действием. Возненавидеть своих родителей Юлия может в том случае, если узнает о предательстве с их стороны. Ей тяжело будет простить их за это.

Светлана


Обладательница этого имени очень злопамятна и при малейшей возможности отомстит. Любое плохое действие, которое будет направлено в ее сторону, может перечеркнуть все то хорошее, что взрослые старались для нее делать. Она может обидеться даже на простой пустяк. Родителям Светлана не станет рассказывать о своем отношении и нелюбви к ним, а вот избраннику обязательно пожалуется.

Анжелика

Становясь взрослее, Анжелика стремится всегда быть в центре внимания и делает все возможное, чтобы пользоваться успехом у противоположного пола. Она во всем стремится быть идеальной, но ей очень трудно прощать людей за совершаемые ими ошибки либо обидные действия, обращенные в ее сторону. Эти черты у девочки появляются еще с раннего возраста, поэтому родители могут попасть в список тех, кого они ненавидят.

Яна


У женщин с этим именем завышенная самооценка. Они очень любят себя и никому не дадут в обиду. Яна еще с раннего возраста учится манипулировать людьми, чтобы добиваться своего. Она остро ощущает любой негатив, который идет в ее сторону. Ее главной защитной реакцией является ненависть. Если в детстве она может закрыть глаза и выслушать все недовольство родителей, то во взрослом возрасте она уже будет давать им отпор.

Ольга

Это целеустремленные дамы, которые еще с детства привыкли получать похвалу от окружающих. С возрастом у Ольги меняется характер, она становится более ранимой и обидчивой. Ей трудно простить родителям отсутствие должной поддержки, любви и внимания. Не исключено, что, став взрослой, Ольга вовсе отвернется от своих родителей и оборвет с ними любую связь, потому что всегда будет помнить оплошность и холод родных людей.

Кира


Кира отличается жесткостью, прямолинейностью и краткостью. Если ее кто-то обидит в детстве, то она запомнит и, повзрослев, начнет мстить. Она никогда не забудет холодное отношение родителей и будет накапливать в себе негатив. Она дождется более подходящего момента, чтобы все высказать своим обидчикам. Не исключено, что Кира так и не сможет простить своих родителей и будет их ненавидеть до конца жизни.

# Общество Психология
По материалам: rsute

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