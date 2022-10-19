. Обама призвал Белый дом установить для Украины "границы дозволенного"

Вадим Карасев

Экс-президент США Барак Обама, выступая на подкасте Pod Save America заявил, что Вашингтону стоит определить рамки военной и финансовой помощи Киеву во избежание военного противостояния с Россией.

По словам бывшего американского президента, США необходимо честно и окончательно определить "границы дозволенного" на Украине. Обама в очередной раз отметил недопустимость прямой эскалации между Россией и НАТО.

"Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО", — подчеркнул Обама.

Соединенным Штатам и союзникам, отметил экс-президент, стоит задуматься, "какое оружие отправляется на Украину и каким способом происходит поддержка". Конкретики, однако, Обама не привел.

Барак Обама возглавлял США с 2008 по 2016 год. После начала украинского кризиса 2014 года бывший американский лидер был одним из инициаторов санкций в адрес Москвы. В 2016 и 2020 годах Обама поддерживал выдвижение в президенты Хиллари Клинтон и Джо Байдена.

Украина неоднократно требовала от Запада нанести ядерный удар по российской территории. Накануне к этому призывал западных партнеров украинский лидер Владимир Зеленский. Он пытался убедить Запад, что конфликт на Украине коснулся не только Европы, а всех частей света и материков, включая Австралию, поэтому России нужно нанести военное поражение, а не пытаться "умиротворять" за столом переговоров.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в военной операции на Украине недопустима, поскольку это будет означать поражение НАТО. Генсек альянса анонсировал меры по усилению защиты критически важной инфраструктуры государств-членов Североатлантического альянса, а также пообещал повлиять на наращивание поставок вооружений и техники на Украину.