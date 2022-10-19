. Переработка полимеров: как выбрать и приобрести оборудование

Вадим Карасев

После производства полимерных изделий остаются отходы, которые необходимо утилизировать. Есть несколько способов это сделать. Они делятся на две группы: уничтожение и утилизация. Первый сопряжён с большой нагрузкой на окружающую среду, потому полимерные отходы принято перерабатывать.

Способы различаются по применяемым материалам. Здесь http://shnek.ru/shop/tag/ekstruder-dlya-pnd-39 можно приобрести оборудование для гранулирования - экструдер. Гранулы - одна из распространённых форм продажи полимерных материалов, потому такой способ переработки актуален для крупных и небольших предприятий по их производству.

Как выбрать оборудование для переработки

Это зависит от того, какой объём продукции придётся утилизировать и каким способом. Вот несколько основных методов:

пиролиз - расплавление в печи при определённой температуре, чтобы получить топливо;



гидролиз - применение воды, температуры и дополнительных веществ-катализаторов;



гликолиз - нагревание и использование спирта;



метанолиз - применение давления для производства вторичного продукта.



На выходе получается различный продукт: это может быть и топливо, и гранулы для повторного использования. В магазине shnek.ru представлены различные товары для изготовления вторичного продукта из полимеров.

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В 2019 году здесь запустили линейку современной отечественной аппаратуры для работы с пластиком и другими полимерными отходами. Главным преимуществом стала универсальность: здесь можно утилизировать любые материалы.

В 2021 году компания увеличила объёмы работ в два раза, и теперь акцент был сделан на аппараты для производства плёнки. Как известно, сырьём для полимерных плёнок служат гранулы, которые, в свою очередь, изготавливаются из уже использованного материала, ставшего отходами при основном производстве.

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