. Подборка завораживающих фотографий для перфекционистов (16 фото)

Вадим Карасев

Многие люди успокаиваются по-разному. Кому-то надо просто вздремнуть, другим по душе посидеть у камина и поглядеть на огонь, а есть те, кого убаюкивает дождь или шум прибоя. Однако, есть и такие товарищи, кому на все это по барабану. Единственное, что проливает бальзам на их душу - это идеальный порядок и гармония вещей. А эти фотографии станут для них отдушиной.Безупречно сложенные раковины моллюсковРисовые пироженки или лохматые собачки?Идеальное мороженоеЗавораживающий узор на всю руку, который создаёт эффект перчаткиПодсолнух из ручекНа то, как сглаживается шерсть лошади под рукой человека, можно смотреть целую вечностьКак чудненько поместились все динозаврики на одну противеньК симметрии этого пирожного не придратьсяСмотришь на эти расставленные восковые мелки по цветам, и глаз радуетсяКажется, у меня вышло очень даже аккуратно разложить арбуз по контейнерамБезупречный стеллаж с кофтами в торговом центреВпервые получилось открыть крышку вот так!Друг устанавливал у себя дома тёплый полСмотреть на этот грибок одно удовольствиеКомпактно и аккуратно сложенные шиныМахровая татуировка, которую так и хочется потрогать