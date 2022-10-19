. Подборка завораживающих фотографий для перфекционистов (16 фото)
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Подборка завораживающих фотографий для перфекционистов (16 фото)

Безупречно сложенные раковины моллюсковМногие люди успокаиваются по-разному. Кому-то надо просто вздремнуть, другим по душе посидеть у камина и поглядеть на огонь, а есть те, кого убаюкивает дождь или шум прибоя. Однако, есть и такие товарищи, кому на все это по барабану. Единственное, что проливает бальзам на их душу - это идеальный порядок и гармония вещей. А эти фотографии станут для них отдушиной.

Безупречно сложенные раковины моллюсков


Рисовые пироженки или лохматые собачки?

Рисовые пироженки или лохматые собачки?
Идеальное мороженое

Идеальное мороженое
Завораживающий узор на всю руку, который создаёт эффект перчатки

Завораживающий узор на всю руку, который создаёт эффект перчатки
Подсолнух из ручек

Подсолнух из ручек
На то, как сглаживается шерсть лошади под рукой человека, можно смотреть целую вечность

На то, как сглаживается шерсть лошади под рукой человека, можно смотреть целую вечность
Как чудненько поместились все динозаврики на одну противень

Как чудненько поместились все динозаврики на одну противень
К симметрии этого пирожного не придраться

К симметрии этого пирожного не придраться
Смотришь на эти расставленные восковые мелки по цветам, и глаз радуется

Смотришь на эти расставленные восковые мелки по цветам, и глаз радуется
Кажется, у меня вышло очень даже аккуратно разложить арбуз по контейнерам

Кажется, у меня вышло очень даже аккуратно разложить арбуз по контейнерам
Безупречный стеллаж с кофтами в торговом центре

Безупречный стеллаж с кофтами в торговом центре
Впервые получилось открыть крышку вот так!

Впервые получилось открыть крышку вот так!
Друг устанавливал у себя дома тёплый пол

Друг устанавливал у себя дома тёплый пол
Смотреть на этот грибок одно удовольствие

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Компактно и аккуратно сложенные шины
Махровая татуировка, которую так и хочется потрогать

Махровая татуировка, которую так и хочется потрогать
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По материалам: триникси

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Подборка завораживающих фотографий для перфекционистов (16 фото)
Подборка завораживающих фотографий для перфекционистов (16 фото)
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