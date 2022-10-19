Подборка завораживающих фотографий для перфекционистов (16 фото)
Сегодня, 10:50 Вадим Карасев
Многие люди успокаиваются по-разному. Кому-то надо просто вздремнуть, другим по душе посидеть у камина и поглядеть на огонь, а есть те, кого убаюкивает дождь или шум прибоя. Однако, есть и такие товарищи, кому на все это по барабану. Единственное, что проливает бальзам на их душу - это идеальный порядок и гармония вещей. А эти фотографии станут для них отдушиной.
Безупречно сложенные раковины моллюсков
Рисовые пироженки или лохматые собачки?
Идеальное мороженое
Завораживающий узор на всю руку, который создаёт эффект перчатки
Подсолнух из ручек
На то, как сглаживается шерсть лошади под рукой человека, можно смотреть целую вечность
Как чудненько поместились все динозаврики на одну противень
К симметрии этого пирожного не придраться
Смотришь на эти расставленные восковые мелки по цветам, и глаз радуется
Кажется, у меня вышло очень даже аккуратно разложить арбуз по контейнерам
Безупречный стеллаж с кофтами в торговом центре
Впервые получилось открыть крышку вот так!
Друг устанавливал у себя дома тёплый пол
Смотреть на этот грибок одно удовольствие
Компактно и аккуратно сложенные шины
Махровая татуировка, которую так и хочется потрогать
Безупречно сложенные раковины моллюсков
Рисовые пироженки или лохматые собачки?
Идеальное мороженое
Завораживающий узор на всю руку, который создаёт эффект перчатки
Подсолнух из ручек
На то, как сглаживается шерсть лошади под рукой человека, можно смотреть целую вечность
Как чудненько поместились все динозаврики на одну противень
К симметрии этого пирожного не придраться
Смотришь на эти расставленные восковые мелки по цветам, и глаз радуется
Кажется, у меня вышло очень даже аккуратно разложить арбуз по контейнерам
Безупречный стеллаж с кофтами в торговом центре
Впервые получилось открыть крышку вот так!
Друг устанавливал у себя дома тёплый пол
Смотреть на этот грибок одно удовольствие
Компактно и аккуратно сложенные шины
Махровая татуировка, которую так и хочется потрогать
По материалам: триникси