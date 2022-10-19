. Подробности зимнего обновления Halo Infinite с большим количеством ожидаемых функций и контента
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Подробности зимнего обновления Halo Infinite с большим количеством ожидаемых функций и контента

Подробности зимнего обновления Halo Infinite с большим количеством ожидаемых функций и контента


Студия 343 Industries сегодня представила подробный план, что войдет в крупное «зимнее» обновление Halo Infinite. Апдейт выйдет уже через пару недель — его релиз назначен на 8 ноября. Он включает в себя множество функций, которые давно ожидали игроки, и некоторый новый контент.

Следующие нововведения игроков ждут в Halo Infinite с «зимним» апдейтом:



Долгожданный бета-режим функции Forge. Игроки смогут создавать свои карты, ранее разработчики рассказывали, насколько широкой будет функциональность у игроков в новом режиме.



Система Match XP, которая будет награждать игроков за участие и победы в сражениях, что даст возможность быстрее прокачать боевой пропуск.



Многопользовательское прохождение кампании (до 4 игроков), только по сети.



Новый режим — Covert One-Flag, в котором одна команда должна будет украсть флаг у другой при помощи камуфляжа.



Боевой пропуск из 30 уровней.



2 новые карты — Argyle и Detachment, одна из них с телепортом.



Новые достижения.



В декабре и январе в Halo Infinite появятся новые события.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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