. Подробности зимнего обновления Halo Infinite с большим количеством ожидаемых функций и контента

Вадим Карасев





Студия 343 Industries сегодня представила подробный план, что войдет в крупное «зимнее» обновление Halo Infinite. Апдейт выйдет уже через пару недель — его релиз назначен на 8 ноября. Он включает в себя множество функций, которые давно ожидали игроки, и некоторый новый контент.

Следующие нововведения игроков ждут в Halo Infinite с «зимним» апдейтом:

Долгожданный бета-режим функции Forge. Игроки смогут создавать свои карты, ранее разработчики рассказывали, насколько широкой будет функциональность у игроков в новом режиме.Система Match XP, которая будет награждать игроков за участие и победы в сражениях, что даст возможность быстрее прокачать боевой пропуск.Многопользовательское прохождение кампании (до 4 игроков), только по сети.Новый режим — Covert One-Flag, в котором одна команда должна будет украсть флаг у другой при помощи камуфляжа.Боевой пропуск из 30 уровней.2 новые карты — Argyle и Detachment, одна из них с телепортом.Новые достижения.В декабре и январе в Halo Infinite появятся новые события.Watch this video on YouTube