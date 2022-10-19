Появились подробности о работе системы ПВО в Севастополе
Сегодня, 09:55 Вадим Карасев
Губернатор Развозжаев заявил о сбитом дроне в Севастополе, пострадавших нет
Утренняя работа системы противовоздушной обороны (ПВО) в Севастополе возникла из-за беспилотника, дрон удалось сбить, пострадавших нет. Такие подробности привел губернатор города Михаил Развозжаев в Telegram-канале.
Он уточнил, что обломки сбитого беспилотника упали на жилую постройку в частном секторе Севастополя.
По материалам: lenta.ru