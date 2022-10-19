. Появились подробности о работе системы ПВО в Севастополе

Вадим Карасев

Губернатор Развозжаев заявил о сбитом дроне в Севастополе, пострадавших нет

Утренняя работа системы противовоздушной обороны (ПВО) в Севастополе возникла из-за беспилотника, дрон удалось сбить, пострадавших нет. Такие подробности привел губернатор города Михаил Развозжаев в Telegram-канале.

Он уточнил, что обломки сбитого беспилотника упали на жилую постройку в частном секторе Севастополя.