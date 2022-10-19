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Появились подробности о работе системы ПВО в Севастополе

Появились подробности о работе системы ПВО в СевастополеГубернатор Развозжаев заявил о сбитом дроне в Севастополе, пострадавших нет

Утренняя работа системы противовоздушной обороны (ПВО) в Севастополе возникла из-за беспилотника, дрон удалось сбить, пострадавших нет. Такие подробности привел губернатор города Михаил Развозжаев в Telegram-канале.

Он уточнил, что обломки сбитого беспилотника упали на жилую постройку в частном секторе Севастополя.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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