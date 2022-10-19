. Помолодевшая Ирина Понаровская вновь появится на телеэкране
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Помолодевшая Ирина Понаровская вновь появится на телеэкране

Помолодевшая Ирина Понаровская вновь появится на телеэкране
69-летняя певица Ирина Понаровская анонсировала свое участие в шоу на НТВ и поразила молодым видом. Ирина Понаровская получила новую работу: стало известно о том, что она займет кресло приглашенного члена жюри в шоу «Аватар» на НТВ. Артистка довольно давно не снималась в телешоу, поэтому эта новость стала приятным сюрпризом для её фанатов. Похоже, что незадолго до съемок Понаровская прошла очередной курс процедур по омоложению. Иначе как объяснить, что с лица 69-летней звезды пропали все до единой морщинки. Поклонники с восхищением обсуждают в Сети внешность вернувшейся к работе Ирины Витальевны. «Сногсшибательная! Как Вам идет лавандовый цвет», — звучат комплименты в адрес звезды.
Кстати, певица обещает, что «Аватар» — это не единственное шоу, где она появится в ближайшее время. Правда, детали других съемок она пока что держит в секрете. «Уже совсем скоро на этой неделе будут несколько замечательных эфиров со мной !🍂🍁Следите,за анонсами😊», — обратилась Понаровская к фанатам в Телеграм -канале.    
Между прочим, в Сети считают, что Понаровская в будущем может занять место Аллы Пугачевой, главной звезды российского шоу-бизнеса. Как известно, Примадонна еще в конце сентября уехала с детьми в Израиль и, по слухам, больше не собирается возвращаться обратно. Понаровская же осталась в России и об эмиграции не задумывается, хотя у неё есть недвижимость в Эстонии.
# Шоу-бизнес Понаровская Ирина
По материалам: z-aya

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