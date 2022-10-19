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Потеряв младшего сына на фронте, мама бойца ММА Минеева расплакалась, когда узнала о его мобилизации

Потеряв младшего сына на фронте, мама бойца ММА Минеева расплакалась, когда узнала о его мобилизации

Кикбоксер Владимир Минеев не так давно сделал заявление, что вскоре отправится защищать страну на СВО. Его не напугало то, что родной брат погиб в Донбассе. Однако мама бойца против его решения и сильно переживает по этому поводу.


Владимир Минеев признался, что остался единственным мужчиной на четыре семьи, но это не остановило его от принятия важного решения. «У меня, помимо своей семьи, племянники, от первого брака дочь, мама и бабушка. Но бегать не собираюсь. Беру повестку и иду в военкомат, а там — как решит Родина. Я попадаю под первую категорию: десантник, служил «срочку» и контракт. Десантников мало осталось, я так понимаю. Повестка пришла мне в Москву. Прописка у меня нынче московская, в Москве я учился, недавно квартиру приобрел и, соответственно, прописался. Но сейчас я живу в Ульяновске. Там я вырос и служил, там живет моя матушка, лежит отец. Когда брата не стало, я переехал с семьей обратно в Ульяновск, чтобы быть рядом с мамой, с бабушкой, с семьей брата», — отмечал спортсмен в эфире «Матч-ТВ».

Боец рассказал, как мама отнеслась к его решению ехать в Донбасс. «Со слезами на глазах. Она узнала первая. Ну, конечно, поплакала, как и любая мать. Я просто ей так сказал: «Мама, ну это же ты меня так воспитала. Я не могу по-другому». Для меня понятие Родина — сродни понятию мать. Если матушке России нужна помощь, для меня святая честь и обязанность выполнить свой мужской долг», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Минеев спросил, кто, если не спортсмены, должен отправиться на фронт?

«Если подумать, кто у нас смотрит поединки, кто у нас бойцы? Те, кто должен получить повестки. Правильно! Буду напоминать всем, чтобы наши болельщики и бойцы не забыли посмотреть в почтовый ящичек. Мне повестка пришла, я иду в военкомат на днях. После своего боя еще не был дома, сразу из Элисты поехал в Мариуполь. Один из районов города восстанавливается силами ульяновских строителей, я приехал поддержать ребят‑рабочих, понаблюдать за ходом ведения восстановительных работ на спортивных объектах. Главой Ульяновской области А. Ю. Русских мне поручено курировать восстановление спортивной инфраструктуры взятого нами под восстановление района. Также нами намечено проведение спортивно‑массовых мероприятий для детей и пенсионеров, что будет способствовать скорейшему возвращению жизни в городе в нормальное русло», — сказал он.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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