Приметы и поверья на 19 октября 2022 года могут предупредить о ненастье
Приметы и поверья на 19 октября 2022 года, в день Фомы-хлебника, могут предупредить о ненастье. В этот день православные чтут память апостола Фомы, а хлебным он называется, потому что больных и немощных принято кормить горбушкой хлеба. Этот обряд сулит скорейшее выздоровление.
Поверья на 19 октября 2022 года
В народе бытовало поверье, что апостол Фома благоволит рачительным и запасливым хозяевам, в то время как расточительных недолюбливает. Существовала такая присказка: «Фома — полные закрома». Так в старину называли места хранения злаковых культур и другого урожая.
Праздник был символическим окончанием бухгалтерского учета, когда подводят итоги и считают доход за целый год. В благодарность за полные закрома, что гарантировало комфортную и не голодную зимовку семье, люди радовались и оправлялись 19 октября в храм.
Там покупали свечу и ставили перед ликом святого Фомы. Если год был щедрым на урожай и появлялась возможность хорошо накрыть стол, то в День Фомы-хлебника устраивали пиршества. Они сопровождались народными гуляньями и весельем.
Приметы на 19 октября 2022 года
- Убедительные и волевые люди рождаются на свет 19 октября. Они умеют ладить с окружающими и убеждать в своей правоте.
- Украшения с такими камнями, как рубин и аметист, могут усилить их природные способности, если носить их регулярно.
- Тихая и безветренная погода в этот день предвещает скорое похолодание.
- Именно в день Фомы-хлебника курчавые облака на небе появляются последний раз в текущем году.
- Плохой приметой, которая предупреждает о ненастье, являются вороны, собирающиеся в стаи.
- Радовались, если в данный праздник выпадет сухой снег, поскольку это значит, что следующий год будет урожайным.
- О том, что будет дождь, понимали по дыму, который стелится по земле. А если он стремится в небо ровным столбом, то это предвестник сухой и солнечной погоды.
- Тусклый закат солнца — на следующий день похолодает.
- Алая заря — явный признак непогоды.
- Пасмурное утро, густой туман — эта примета говорит о том, что день будет теплым и погожим.
- День будет дождливым, если на рассвете 19 октября небо имеет необычный, желтый цвет.
- Тех девочек, которые до Фомина дня достигали возраста 7 лет, начинали обучать ткацкому делу.
- Молодых мужчин, решивших жениться, отцы 19 октября водили по амбарам и закромам, демонстрируя урожай, которым им теперь разрешено пользоваться.