. Приметы и поверья на 19 октября 2022 года могут предупредить о ненастье

Приметы и поверья на 19 октября 2022 года, в день Фомы-хлебника, могут предупредить о ненастье. В этот день православные чтут память апостола Фомы, а хлебным он называется, потому что больных и немощных принято кормить горбушкой хлеба. Этот обряд сулит скорейшее выздоровление.

Поверья на 19 октября 2022 года

В народе бытовало поверье, что апостол Фома благоволит рачительным и запасливым хозяевам, в то время как расточительных недолюбливает. Существовала такая присказка: «Фома — полные закрома». Так в старину называли места хранения злаковых культур и другого урожая.





Праздник был символическим окончанием бухгалтерского учета, когда подводят итоги и считают доход за целый год. В благодарность за полные закрома, что гарантировало комфортную и не голодную зимовку семье, люди радовались и оправлялись 19 октября в храм.

Там покупали свечу и ставили перед ликом святого Фомы. Если год был щедрым на урожай и появлялась возможность хорошо накрыть стол, то в День Фомы-хлебника устраивали пиршества. Они сопровождались народными гуляньями и весельем.

Приметы на 19 октября 2022 года





Убедительные и волевые люди рождаются на свет 19 октября. Они умеют ладить с окружающими и убеждать в своей правоте.

Украшения с такими камнями, как рубин и аметист, могут усилить их природные способности, если носить их регулярно.

Тихая и безветренная погода в этот день предвещает скорое похолодание.

Именно в день Фомы-хлебника курчавые облака на небе появляются последний раз в текущем году.

Плохой приметой, которая предупреждает о ненастье, являются вороны, собирающиеся в стаи.

Радовались, если в данный праздник выпадет сухой снег, поскольку это значит, что следующий год будет урожайным.



