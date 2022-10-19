. Приметы и поверья на 19 октября 2022 года могут предупредить о ненастье
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Приметы и поверья на 19 октября 2022 года могут предупредить о ненастье

Приметы и поверья на 19 октября 2022 года могут предупредить о ненастье

Приметы и поверья на 19 октября 2022 года, в день Фомы-хлебника, могут предупредить о ненастье. В этот день православные чтут память апостола Фомы, а хлебным он называется, потому что больных и немощных принято кормить горбушкой хлеба. Этот обряд сулит скорейшее выздоровление.

Поверья на 19 октября 2022 года

В народе бытовало поверье, что апостол Фома благоволит рачительным и запасливым хозяевам, в то время как расточительных недолюбливает. Существовала такая присказка: «Фома — полные закрома». Так в старину называли места хранения злаковых культур и другого урожая.


Праздник был символическим окончанием бухгалтерского учета, когда подводят итоги и считают доход за целый год. В благодарность за полные закрома, что гарантировало комфортную и не голодную зимовку семье, люди радовались и оправлялись 19 октября в храм.

Там покупали свечу и ставили перед ликом святого Фомы. Если год был щедрым на урожай и появлялась возможность хорошо накрыть стол, то в День Фомы-хлебника устраивали пиршества. Они сопровождались народными гуляньями и весельем.

Приметы на 19 октября 2022 года


  • Убедительные и волевые люди рождаются на свет 19 октября. Они умеют ладить с окружающими и убеждать в своей правоте.
  • Украшения с такими камнями, как рубин и аметист, могут усилить их природные способности, если носить их регулярно.
  • Тихая и безветренная погода в этот день предвещает скорое похолодание.
  • Именно в день Фомы-хлебника курчавые облака на небе появляются последний раз в текущем году.
  • Плохой приметой, которая предупреждает о ненастье, являются вороны, собирающиеся в стаи.
  • Радовались, если в данный праздник выпадет сухой снег, поскольку это значит, что следующий год будет урожайным.


  • О том, что будет дождь, понимали по дыму, который стелится по земле. А если он стремится в небо ровным столбом, то это предвестник сухой и солнечной погоды.
  • Тусклый закат солнца — на следующий день похолодает.
  • Алая заря — явный признак непогоды.
  • Пасмурное утро, густой туман — эта примета говорит о том, что день будет теплым и погожим.
  • День будет дождливым, если на рассвете 19 октября небо имеет необычный, желтый цвет.
  • Тех девочек, которые до Фомина дня достигали возраста 7 лет, начинали обучать ткацкому делу.
  • Молодых мужчин, решивших жениться, отцы 19 октября водили по амбарам и закромам, демонстрируя урожай, которым им теперь разрешено пользоваться.
# Общество Праздники
По материалам: rsute

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