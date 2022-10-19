. Приметы и поверья на 20 октября 2022 года могут указать, где подстерегает опасность

Приметы и поверья на 20 октября 2022 года, день Сергея Зимнего, могут указать женщинам, где их подстерегает опасность. Это плохой день для представительниц прекрасной половины человечества, ведь в это время они особенно уязвимы. В старину свято верили предостережениям, поэтому старались быть очень осторожными в данный праздник.

Поверья и предостережения на 20 октября 2022 года

День Сергея Зимнего отмечают каждый год 20 октября вместе с православным праздником, когда почитают память Сергия Нуромского, ученика Сергия Радонежского. Плохо, если в такой день рождается на свет ребенок: его судьбу сложно будет назвать счастливой. Из-за этого беременные женщины молятся Сергию, чтобы он помог отсрочить дату родов.

Особенность дня заключается в том, что он в состоянии кардинально изменить судьбу каждой женщины. И хотя есть поверье, что 20 октября — плохой день, но на самом деле перемены могут произойти как в негативную, так и в позитивную сторону. Ведь Сергей Зимний нередко дарит большое женское счастье. Важно строго придерживаться правил поведения в такой праздник, тогда беды не будет.

Традиции 20 октября 2022 года

Интересный обычай был в старину у крестьян. В день Сергия Зимнего они не завтракали до того момента, пока не накормят домашний скот. Взрослые не разжигали очаг, а доверяли это дело самому младшему члену семьи. Верили, что если придерживаться данного правила, то зима будет теплой, а в доме — уютно.





Засоленные до этого времени огурцы плотно закрывали в больших бочках и опускали на дно ближайшего водоема. Перед этим емкости плотно укутывали. Такой способ обеспечивал более длительное хранение любимой всеми заготовки на зиму. Когда вода покроется льдом, то под ним будет постоянно одинаковая температура, которая идеальна для соленых огурцов. Так их срок хранения удастся продлить на долгое время.

Приметы на 20 октября 2022 года

По всем приметам 20 октября — начало зимы. Приходят холода, может не только падать, но уже лежать и не таять снег. В народе говорят, что если в День Сергея пойдет снег, то до 22 ноября зима установится. Многие приметы этого дня повторяют те, что были в день памяти Сергия Радонежского.





Убедиться в том, будет ли лежать выпавший снег, можно по тому, в какое время суток он шел: если с ночи, то скоро не растает. Предвестником мороза и осадков в виде снега считается бледный месяц. Хорошей приметой является ясная и теплая погода 20 октября 2022 года. Это значит, что такой она будет еще 3 недели.

О том, что осень будет затяжной, а холода начнутся не скоро, говорит то, что деревья еще не сбросили листья, а снег уже выпал. Непредсказуемые и сложные для понимания окружающих люди рождаются в этот день. Им свойственно непостоянство. Они нередко бросаются из одной крайности в другую, но помочь им определиться в этой жизни и выбрать верный путь помогут украшения с алмазом.