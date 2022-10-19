. Путин предложил скорректировать государственную миграционную политику
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Путин предложил скорректировать государственную миграционную политику

Путин предложил скорректировать государственную миграционную политику

В России требуется корректировка действующей концепции государственной миграционной политики из-за изменений в мире. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ, передает ТАСС.

Новая концепция должна учитывать существующие и потенциальные вызовы и стать основой для изменений законодательства. «Как очевидно, что необходимо скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики. Она должна в полной мере учитывать все существующие и потенциальные вызовы, стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства», — сказал Путин. Он добавил, что давал поручения на эту тему еще в марте 2020 года. Теперь, по словам президента, он ждет доклады об уже сделанном и о том, на что обратить внимание в ближайшем будущем.

По словам Путина, сфера миграционной политики крайне чувствительна для национальной безопасности и стабильного развития России и общества.

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По материалам: pnp.ru

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