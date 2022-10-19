. Путин ввел режим «повышенной готовности» в двух российских федеральных округах
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Путин ввел режим «повышенной готовности» в двух российских федеральных округах

Путин ввел режим «повышенной готовности» в двух российских федеральных округахПутин ввел режим «повышенной готовности» в ЦФО и ЮФО за некоторым исключением

Президент России Владимир Путин ввел в двух федеральных округах режим «повышенной готовности». Это следует из его указа, он опубликован на сайте Кремля.

В документе говорится, что это касается Центрального и Южного федеральных округов, за исключением приграничных регионов — в них вводится «средний уровень реагирования».

На территориях, где введен режим «повышенной готовности», будут проведены отдельные мероприятия по теробороне, а также по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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