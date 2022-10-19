. Растолстевший Джиган проклял своих хейтеров
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Растолстевший Джиган проклял своих хейтеров

Растолстевший Джиган проклял своих хейтеров
Рэпера Джигана назвали беременным за огромный живот. Рэпер показал пляжные кадры и нарвался на хейтеров. Джиган сейчас отдыхает со своей семьей в жарких странах и заполняет свои микроблоги кадрами с пляжа и морских прогулок на яхте.
Фолловеры, увидев эти фото и видео, были изрядно удивлены — рэпер сильно набрал массу и отрастил пивной животик, который тут же шутники назвали «беременностью». Фолловеры наперебой упражнялись в остроумии, фантазируя, что теперь, дескать, настала очередь Джиги рожать, а то его жена Оксана Самойлова и так на четырех наследниках устала. Музыкант не стал молчать, создав гневный пост с проклятиями в адрес хейтеров. «Все черти, кто пишет, что я жирный, завтра вы заболеете аллотриофагией!» — накаркал Джиган.
# Шоу-бизнес Джиган
По материалам: z-aya

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