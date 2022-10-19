. Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук дала интервью: о люксе, детях и бизнесе

Вадим Карасев

Глава Wildberries, самая богатая женщина России и мать семерых детей, 47-летняя Татьяна Бакальчук дала интервью Надежде Стрелец для ее YouTube-канала "Стрелец-молодец". Собрали самые интересные цитаты бизнесвумен.





Как изменилась жизнь после того, как Бакальчук стала самой богатой женщиной России

Мы ожидали, что Forbes внесет нас в рейтинги, мы к этому относились как к запланированному большому куску работы. Мне было удивительно, как эту новость восприняли в сообществе. Такое ощущение, что тебя не было, а потом раз — и ты нарисовался. Это же не с бухты-барахты все появилось.

Как только меня поставили на первое место в рейтинге самых богатых людей России (в 2021 году журнал Forbes оценил состояние Бакальчук в 13 млрд долларов. — Прим. ред.), появилось много сплетен и грязи. Первое время это было мучение, я не люблю находиться в центре внимания. Сейчас уже появилась броня. Я понимаю, что это не я, это образ, бренд.

Как "мамочка в декрете" создала многомиллиардный бизнес

Не было понятия электронной коммерции. В этом и кроется причина успеха. Одно дело, когда ты заходишь на устоявшийся рынок, и другое — когда ты с нуля начинаешь то, чего не существовало. Я не рассчитывала, что это будет миллиардный бизнес. Я думала, что это будет заработок для молодой мамы. Будет приносить тысячу, две, три долларов, ну и нормально.

О постродовой депрессии

У нас была арендованная двухкомнатная квартира с муниципальным ремонтом. Есть такое понятия "послеродовая депрессия", когда ты (особенно с первым ребенком) ощущаешь себя полностью беспомощной. У меня была такая ситуация. Возникали мысли: "А случись что, кто моего ребенка будет кормить?". Мозг придумал, что нужно найти какой-то способ занять себя.

Почему не покупает люкс

Я одеваюсь на Wildberries. Не помню, чтобы мечтала о какой-то сумке. Квартиру мы до сих пор арендуем, нам надоедает жить в одном и том же месте. Пока для нас покупка недвижимости — это ненужное вложение денег. Дома устаревают, мы любим движение. Хотеть яхты и частные самолеты уже не модно. Я не могу сказать, что у нас совсем аскетичный образ жизни. Если мы едем отдыхать, то стараемся взять нормальный номер. Этот комфорт должен быть экономически оправдан. Я не понимаю тех, кто покупает Rolex. Никогда не заходила в бутик Chanel. Покупать нужно не для того, чтобы показывать свой статус. Другие вещи становятся ценными, например, здоровье или образование. Это что-то из советского прошлого: покупать вещи, чтобы выпендриваться. Все деньги, которые зарабатываются, вкладываются в бизнес. У нашей семьи ничего, кроме Wildberries, нет.

О ближайшем окружении

Самые близкие — это моя большая семья и четыре или пять подруг, с которыми я общаюсь. Кто-то из них известен. Одна из них — Надия Черкасова (зампред банка "Открытие". — Прим. ред.), Анна Бурашова (главный редактор российского Marie Claire. — Прим. ред.), про других не буду говорить.

О семерых детях

Я стараюсь распределять время так, чтобы его на все хватало. У меня не всегда это получается. Я просыпаюсь в 7—8, потом бегаю или тренируюсь и завтракаю. Недавно договорилась с тренером перенести занятия на более позднее время, чтобы я успевала отвезти детей в школу. Конечно, я ощущаю, что было бы проще, если бы детей было трое-четверо. Сейчас с нами две няни.

Дети знают, что главный в нашей семье — папа. Они не чувствуют, что у нас патриархальная семья, у нас нет такого, что как мама сказала, так и будет. На папе больше ответственности, папа не вмешивается в операционку, а стратегические решения мы принимаем вместе. Карточки <банковские> есть у старших детей. В случае чего я пополняю их (на 5—10 тысяч рублей); лимита, сколько можно тратить, у детей нет.

О свободном времени

В свободное время я занимаюсь спортом, люблю прогулки в лесу, люблю Питер. Каждый год мы ездим кататься на лыжах. Из любимых сериалов — это "Аббатство Даунтон", смотрю его на английском, "Игру престолов" я не смотрела. С детьми периодически смотрим дома фильмы Marvel.

О чувстве вины перед детьми

Оно мне знакомо, но знакомо и обратное. Когда из-за того, что слишком много времени проводишь в семье, у тебя его не хватает на работу. Если такое происходит, нужно сесть и прописать, что тебя беспокоит.

О воспитании детей

Если ты качественно организуешь ребенку свободное время, иногда ему и не хватает времени, чтобы залипнуть в телефоне. Если не контролировать этот момент, будут проблемы.

О феминизме в России

У нас советское наследие, когда женщины возглавляли школы, заводы, фабрики. В нашей стране всегда поощрялось гендерное равенство. Этот вопрос у нас стоит не настолько остро. Мне кажется, что когда наши девушки поддерживали феминизм, они этим даже пользовались. Моя мама сознательно ушла на более низкую должность, потому что она хотела мотивировать папу. В советских семьях такой проблемы не стояло.

Елизавета Константинова