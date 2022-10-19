. Семейная пара воссоздаёт кинопостеры и сцены из известных фильмов, и получается это у них ну очень забавно

Пандемия вроде и закончилась, но творческие отголоски того печального времени продолжают звучать. Например, Айлия Колвелл и её супруг не хотели просто так сидеть в заточении, а придумали косплеить сцены и постеры известных фильмов. Естественно, забавно косплеить. Вышло довольно весело, учитывая замкнутость пространства и вселенскую грусть-печаль. А вдохновили ребят на творческие подвиги музеи, предлагавшие в то время всем желающим повторить дома знаменитые художественные шедевры. Ребята же пошли другим путём и правильно сделали!

Человек-паук

Терминатор

Титаник

Остаться в живых



4 8 15 16 23 42, если вы понимаете о чём мы 🙂

Сияние

Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2

Властелин колец: Братство кольца

Скотт Пилигрим против всех

Ребята не только сами придумывали сами, какой фильм повторить, но и устраивали голосования, по результатам которых продумывали костюмы и антураж для фильма-победителя, а затем делились снимками с подписчиками.

Баффи — истребительница вампиров

Назад в будущее 2

Сумерки

Волшебник страны Оз

Звёздный путь: Следующее поколение

Кстати, нейросеть тоже неплохо справляется с воссозданием кинопостеров! Вообще, возможности искусственного интеллекта даже немного пугают, потому что помимо умения рисовать простые картинки он может создать даже полноценную личность. Эй, когда там по графику восстание машин?

Чужие

Властелин колец: Возвращение короля

Психо

Челюсти

Во все тяжкие

Секретные материалы

А вы участвовали в музейных челленджах во время локдауна? Кажется, это был лучший творческий проект того времени!