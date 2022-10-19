. Семейная пара воссоздаёт кинопостеры и сцены из известных фильмов, и получается это у них ну очень забавно
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Семейная пара воссоздаёт кинопостеры и сцены из известных фильмов, и получается это у них ну очень забавно

Семейная пара воссоздаёт кинопостеры и сцены из известных фильмов, и получается это у них ну очень забавно

Семейная пара воссоздаёт кинопостеры и сцены из известных фильмов, и получается это у них ну очень забавно

Пандемия вроде и закончилась, но творческие отголоски того печального времени продолжают звучать. Например, Айлия Колвелл и её супруг не хотели просто так сидеть в заточении, а придумали косплеить сцены и постеры известных фильмов. Естественно, забавно косплеить. Вышло довольно весело, учитывая замкнутость пространства и вселенскую грусть-печаль. А вдохновили ребят на творческие подвиги музеи, предлагавшие в то время всем желающим повторить дома знаменитые художественные шедевры. Ребята же пошли другим путём и правильно сделали!

Человек-паук

Терминатор

Титаник

Остаться в живых


4 8 15 16 23 42, если вы понимаете о чём мы 🙂

Сияние

Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2

Властелин колец: Братство кольца

Скотт Пилигрим против всех

Ребята не только сами придумывали сами, какой фильм повторить, но и устраивали голосования, по результатам которых продумывали костюмы и антураж для фильма-победителя, а затем делились снимками с подписчиками.

Баффи — истребительница вампиров

Назад в будущее 2

Сумерки

Волшебник страны Оз

Звёздный путь: Следующее поколение

Кстати, нейросеть тоже неплохо справляется с воссозданием кинопостеров! Вообще, возможности искусственного интеллекта даже немного пугают, потому что помимо умения рисовать простые картинки он может создать даже полноценную личность. Эй, когда там по графику восстание машин?

Чужие

Властелин колец: Возвращение короля

Психо

Челюсти

Во все тяжкие

Секретные материалы

А вы участвовали в музейных челленджах во время локдауна? Кажется, это был лучший творческий проект того времени!

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Защитные обереги и талисманы: какие украшения нужно носить, не снимая
Защитные обереги и талисманы: какие украшения нужно носить, не снимая
Кортенев рассказал о позоре Льва Лещенко
Кортенев рассказал о позоре Льва Лещенко
Настя Ивлеева спустила в унитаз десятки миллионов
Настя Ивлеева спустила в унитаз десятки миллионов
Максим Галкин* своим поведением возмутил родственников
Максим Галкин* своим поведением возмутил родственников
Владимир Путин ввел военное положение
Владимир Путин ввел военное положение
Елизавета Боярская прошла через ад ради новой роли
Елизавета Боярская прошла через ад ради новой роли
В Великобритании выбрали лучший альбом года
В Великобритании выбрали лучший альбом года
"Буквальная вселенная": забавный комикс про фразеологизмы и поговорки (16 фото)
"Буквальная вселенная": забавный комикс про фразеологизмы и
Европа потратила миллиарды евро на покупку газа у Азербайджана
Европа потратила миллиарды евро на покупку газа у Азербайджана
Израиль отказался поставлять Украине оружие
Израиль отказался поставлять Украине оружие
Слух: сегодня представят Silent Hill 2 и игра не выйдет на приставках Xbox
Слух: сегодня представят Silent Hill 2 и игра не выйдет на приставках
Путин ввел режим «повышенной готовности» в двух российских федеральных округах
Путин ввел режим «повышенной готовности» в двух российских

Топ на сегодня

Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского
Стало известно о желании Cisco вернуться в Россию
Стало известно о желании Cisco вернуться в Россию
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях» вокруг Европы
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях»
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС

Еще по теме

17 забавных и неловких промо-фото известных фильмов, которые как будто специально были сделаны для смеха
«Властелин колец» может стать сериалом
Все заклинания из фильмов про Гарри Поттера собрали в одно видео
Парень и его коты загадывают комментаторам в инстаграме сцены из известных фильмов