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Северокорейские военные обстреляли морскую границу с Южной Кореей

Северокорейские военные обстреляли морскую границу с Южной КореейАрмия КНДР обстреляла участок морской границы с Южной Кореей

Подразделения Корейской народной армии (КНА) КНДР обстреляли участок морской границы с Южной Кореей в Желтом море. Они произвели около 100 выстрелов. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

По данным комитета, обстрел начался в среду с 12:30 (6:00 мск) из района Енан провинции Хванхэ-Намдо. Северокорейские снаряды упали в пределах морских буферных зон, установленных ранее достигнутыми соглашениями между Сеулом и Пхеньяном.

«Артиллерийский огонь в морской буферной зоне является очевидным нарушением "Военного соглашения от 19 сентября 2018 года", и эта продолжающаяся провокация со стороны Северной Кореи является актом, который наносит ущерб миру и стабильности на Корейском полуострове, а также международному сообществу, строго предупреждаем и настоятельно призываем к немедленному прекращению огня», — говорится в сообщении южнокорейских военных.

В ночь со вторника на среду северокорейские военные также произвели около 100 выстрелов в сторону Желтого моря с западного побережья, еще 150 выстрелов было произведено в сторону Японского (Восточного) моря в восточного побережья. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, эти обстрелы являются ответом на масштабные военные учения Южной Кореи, которые проходят с 18 по 28 октября.

Ранее стало известно, что японское правительство хочет ввести санкции, включающие заморозку активов в случае их обнаружения, против пяти организаций, связанных с ракетно-ядерной программой КНДР. Генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно отметил, что мера была принята из-за повторяющихся провокационных действий Северной Кореи.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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