. «Шарлотта»: рецепт торта из бисквитных рулетов без выпекания

Хочется чего-то вкусненького, а времени в обрез? Или же вы не мастер выпекания бисквитов, но решили порадовать домашних? Этот рецепт торта из бисквитных рулетов может стать настоящим подарком и спасением в такой ситуации.

Чем хорош торт из бисквитных рулетов

Прежде всего, делая такой торт, вы ничем не рискуете. Не придется переживать, что тесто не получится и коржи не подойдут, потому что основной ингредиент вы берете уже готовый.

Торт «Шарлотта» можно сделать на скорую руку, просто и легко, даже в будний день, когда времени и сил на долгие приготовления просто нет. Кроме того, понадобится лишь минимум продуктов, которые можно купить по дороге домой в ближайшем магазине.

Рецепт торта из бисквитных рулетов без выпекания





Какие продукты понадобятся:

бисквитные рулеты (на один средний торт достаточно 2 штук);

замороженные ягоды — 200 грамм;

33-процентные сливки — 450 мл;

желатин — 20 грамм;

сахарный песок — 150 грамм;

вода — 70 мл.

Как приготовить торт «Шарлотта»:

Освободите рулеты от упаковки и нарежьте на слайсы по полтора сантиметра. Возьмите самую глубокую миску, постелите в нее пищевую пленку и выложите слайсами дно и стенки. Несколько штук нужно оставить для верха. Готовим желатин так, как написано на упаковке. Ягоды разморозьте и измельчите в блендере с сахаром, после чего отправьте на огонь на 5 минут. Пюре нужно остудить. Сливки взбиваем до густого состояния с желатином и ягодами. Получившийся крем отправляем в миску с рулетами, наполняя их, словно чашу. Сверху прикройте начинку оставшимися слайсами рулета. Готовый торт нужно подержать в холодильнике не менее 4 часов. После этого накройте торт тарелкой и резко переверните миску. Аккуратно поднимите ее, чтобы торт оказался дном на тарелке.

Приятного аппетита!