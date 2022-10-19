. «Шарлотта»: рецепт торта из бисквитных рулетов без выпекания
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » «Шарлотта»: рецепт торта из бисквитных рулетов без выпекания

«Шарлотта»: рецепт торта из бисквитных рулетов без выпекания

«Шарлотта»: рецепт торта из бисквитных рулетов без выпекания

Хочется чего-то вкусненького, а времени в обрез? Или же вы не мастер выпекания бисквитов, но решили порадовать домашних? Этот рецепт торта из бисквитных рулетов может стать настоящим подарком и спасением в такой ситуации.

Чем хорош торт из бисквитных рулетов

Прежде всего, делая такой торт, вы ничем не рискуете. Не придется переживать, что тесто не получится и коржи не подойдут, потому что основной ингредиент вы берете уже готовый.

Торт «Шарлотта» можно сделать на скорую руку, просто и легко, даже в будний день, когда времени и сил на долгие приготовления просто нет. Кроме того, понадобится лишь минимум продуктов, которые можно купить по дороге домой в ближайшем магазине.

Рецепт торта из бисквитных рулетов без выпекания


Какие продукты понадобятся:

  • бисквитные рулеты (на один средний торт достаточно 2 штук);
  • замороженные ягоды — 200 грамм;
  • 33-процентные сливки — 450 мл;
  • желатин — 20 грамм;
  • сахарный песок — 150 грамм;
  • вода — 70 мл.

Как приготовить торт «Шарлотта»:

Освободите рулеты от упаковки и нарежьте на слайсы по полтора сантиметра. Возьмите самую глубокую миску, постелите в нее пищевую пленку и выложите слайсами дно и стенки. Несколько штук нужно оставить для верха. Готовим желатин так, как написано на упаковке. Ягоды разморозьте и измельчите в блендере с сахаром, после чего отправьте на огонь на 5 минут. Пюре нужно остудить. Сливки взбиваем до густого состояния с желатином и ягодами. Получившийся крем отправляем в миску с рулетами, наполняя их, словно чашу. Сверху прикройте начинку оставшимися слайсами рулета. Готовый торт нужно подержать в холодильнике не менее 4 часов. После этого накройте торт тарелкой и резко переверните миску. Аккуратно поднимите ее, чтобы торт оказался дном на тарелке.

Приятного аппетита!

# Общество Еда
По материалам: rsute

Последние новости

В приграничном российском городе восстановили электроснабжение
В приграничном российском городе восстановили электроснабжение
Мэттью Перри чуть не умер из-за передозировки и был в двухнедельной коме
Мэттью Перри чуть не умер из-за передозировки и был в двухнедельной
«Шарлотта»: рецепт торта из бисквитных рулетов без выпекания
«Шарлотта»: рецепт торта из бисквитных рулетов без выпекания
В ЦБ рассказали о переходе россиян в «режим экономии»
В ЦБ рассказали о переходе россиян в «режим экономии»
Даша Жукова появилась вместе с мужем-миллиардером на светском мероприятии
Даша Жукова появилась вместе с мужем-миллиардером на светском
Дана Борисова в шоке от поведения Алексея Панина
Дана Борисова в шоке от поведения Алексея Панина
Помолодевшая Ирина Понаровская вновь появится на телеэкране
Помолодевшая Ирина Понаровская вновь появится на телеэкране
Маргарита Симоньян рассказала о горе в семье
Маргарита Симоньян рассказала о горе в семье
Мэттью Перри едва не скончался из-за разрыва толстой кишки
Мэттью Перри едва не скончался из-за разрыва толстой кишки
Моргенштерн обвинил Собчак в «мразотности» и раскрыл ее методы работы
Моргенштерн обвинил Собчак в «мразотности» и раскрыл ее методы работы
Назначен новый глава МВД Великобритании
Назначен новый глава МВД Великобритании
13 сериалов октября: "Шантарам", "Интервью с вампиром", "Клуб полуночников"
13 сериалов октября: "Шантарам", "Интервью с

Топ на сегодня

Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях» вокруг Европы
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях»
Сергей Безруков рассказал, какой подарок и от кого получил на день рождения
Сергей Безруков рассказал, какой подарок и от кого получил на день
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС

Еще по теме

Все буде смачно - Что приготовить на Новый год - 2 часть, рецепты (24.12.2017) СТБ
Ани Лорак показала шикарный торт со своего праздничного стола (ФОТО)
Кусок торта со свадьбы Трампов выставили на аукцион
Все буде смачно - Что приготовить на Новый год - 1 часть, рецепты (30.12.2017)