. Сильвио Берлускони рассказал, что помирился с Владимиром Путиным
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сильвио Берлускони рассказал, что помирился с Владимиром Путиным

Сильвио Берлускони рассказал, что помирился с Владимиром Путиным

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал во время выступления перед своими сторонниками, что восстановил отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание La Presse.


Экс-премьер Италии заявил, что Путин поздравил его с днем рождения. Путин прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Я ответил бутылками Ламбруско и таким же милым письмом. Я считаю его человеком миролюбивым и здравомыслящим, — заявил Берлускони.

При этом позже пресс-служба партии "Вперед, Италия", которую возглавляет господин Берлускони, позже эти сообщения опровергла.

Отношения политиков испортились на фоне конфликта на Украине. В апреле этого года Берлускони заявил, что "глубоко разочарован и расстроен поведением Путина", "который взял на себя очень серьезную ответственность перед миром". Он добавил, что знал Путина 20 лет и ранее всегда считал его "человеком демократии и мира".

В своем выступлении перед сторонниками Берлускони также предположил, что, если Украина вступит в НАТО, это приведет к ядерной войне. Слишком часто мы слышим разговоры о применении ядерных бомб. Убереги Господь нас от этой опасности. Украина даже попросилась в НАТО. Если бы она вступила в НАТО, война стала бы мировой. Сильвио Берлускони четыре раза занимал должность премьер-министра Италии: его первый срок начался в 1994 году, а последний закончился в 2011 году. С 2018 года Берлускони занимает должность депутата Европарламента. Также он владеет крупной итальянской медиакорпорации Mediaset S.p.A.

В 2012 году Берлускони обвинили в финансовых махинациях, в связи с чем он был приговорен к тюремному сроку, однако в 2013 году его оправдали.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Приметы и поверья на 19 октября 2022 года могут предупредить о ненастье
Приметы и поверья на 19 октября 2022 года могут предупредить о
Нервная работа у инструкторов
Нервная работа у инструкторов
Астропрогноз от Василисы Володиной на 19 октября 2022 года: кому следует быть внимательными и осторожными
Астропрогноз от Василисы Володиной на 19 октября 2022 года: кому
Энергодар оказался полностью обесточен из-за обстрела ВСУ
Энергодар оказался полностью обесточен из-за обстрела ВСУ
Мельникова переживает о сыновьях, пока обвиненный в дискредитации армии Смольянинов ищет себя за границей
Мельникова переживает о сыновьях, пока обвиненный в дискредитации
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС
Мужчина придумал необычный способ отомстить назойливому коллеге
Мужчина придумал необычный способ отомстить назойливому коллеге
Брюнетка с кукольным лицом: с кем принц Гарри изменял Меган Маркл в начале их отношений?
Брюнетка с кукольным лицом: с кем принц Гарри изменял Меган Маркл в
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях» вокруг Европы
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях»
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Козы, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Козы, чтобы обрести
Обама призвал Белый дом установить для Украины "границы дозволенного"
Обама призвал Белый дом установить для Украины "границы
В ЛНР заявили о намеренном решении Ющенко вывести военные части из Донбасса
В ЛНР заявили о намеренном решении Ющенко вывести военные части из

Топ на сегодня

Василиса Володина в гороскопе на 19 октября 2022 года предсказывает знакам зодиака болезненные конфликты в кругу семьи
Василиса Володина в гороскопе на 19 октября 2022 года предсказывает
Поставки российского угля в Индию упали
Поставки российского угля в Индию упали
Около 600 игр и DLC со скидками для Xbox на этой неделе — до 25 октября
Около 600 игр и DLC со скидками для Xbox на этой неделе — до 25
Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Стало известно о желании Cisco вернуться в Россию
Стало известно о желании Cisco вернуться в Россию

Еще по теме

Берлускони рассказал о встрече с Путиным в честь дня рождения
Песков ответил на вопрос о реакции Путина на подарок Берлускони
Берлускони отказался сотрудничать с новым правительством Италии
Путин по телефону поздравил Берлускони с 80-летием