. Слух: сегодня представят Silent Hill 2 и игра не выйдет на приставках Xbox
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Слух: сегодня представят Silent Hill 2 и игра не выйдет на приставках Xbox

Слух: сегодня представят Silent Hill 2 и игра не выйдет на приставках Xbox


С 19 на 20 октября в 00:00 по московскому времени издательство Konami планирует провести трансляцию, посвященную серии Silent Hill. Похоже, что раньше времени стало известно о некоторых анонсах, которые будут в рамках этого мероприятия.

Игроки обнаружили, что в описании видео с трансляцией на Youtube было указано об анонсе в рамках шоу Silent Hill 2. Кроме того, имелось место для указания ссылки на предварительный заказ игры, но только для Playstation.


При этом, в тегах видео тоже обнаружили упоминание Silent Hill 2 и Playstation, тогда как про консоль Xbox не было указано ни в одном из мест.


Напомним, ранее появлялись слухи, что новый Silent Hill должны были анонсировать на шоу Playstation, но Sony решила его перенести из-за сделки Microsoft и Activision.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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