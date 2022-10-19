. Слух: сегодня представят Silent Hill 2 и игра не выйдет на приставках Xbox

Вадим Карасев





С 19 на 20 октября в 00:00 по московскому времени издательство Konami планирует провести трансляцию, посвященную серии Silent Hill. Похоже, что раньше времени стало известно о некоторых анонсах, которые будут в рамках этого мероприятия.

Игроки обнаружили, что в описании видео с трансляцией на Youtube было указано об анонсе в рамках шоу Silent Hill 2. Кроме того, имелось место для указания ссылки на предварительный заказ игры, но только для Playstation.





При этом, в тегах видео тоже обнаружили упоминание Silent Hill 2 и Playstation, тогда как про консоль Xbox не было указано ни в одном из мест.





Напомним, ранее появлялись слухи, что новый Silent Hill должны были анонсировать на шоу Playstation, но Sony решила его перенести из-за сделки Microsoft и Activision.