. «Состояние критическое, в шаге от смерти»: 26-летняя Розалина из Татарстана весит 29 кило из-за диет

Розалине Хусаиновой 26 лет. Ее судьбу нельзя тяжелой: у девушки любящая семья, хорошее образование, перспективная работа. Но желание усовершенствовать внешность довело ее до беды. Роза похудела до 29 килограммов и превратилась в живой скелет.

Желание похудеть настигло Розалину 10 лет назад. Тогда, еще будучи подростком, она стала стесняться своей полноты и решила сбросить несколько лишних килограммов. Сначала она видела на весах отметку в 55 кило, затем снизила ее до 37, а в прошлом году довела себя и до 27.

Ситуация с каждым днем становится все хуже. Розалина ест, как птичка, при этом отказывается от помощи и ничего не хочет с собой делать, даже не реагирует на слезные просьбы мамы и сестры.

«Организм внутри сам начинает поедать себя, отдавая питательные вещества тем органам, которые работают. Первое, что разваливается — иммунная система. Любая инфекция может стать летальной. Второе — опорно-двигательный аппарат. Если мы проведем анализы, то они покажут разрушения. Чаще всего такие люди умирают от сердечной недостаточности», — сказал эксперт в студии шоу «За гранью» телеканала НТВ.

Год назад родные Розалины забили тревогу, на дочь нельзя было взглянуть без слез, и они приняли решение положить ее в государственную психиатрическую клинику. Как считает мать, терапия принесла плоды — 26-летняя наследница стала весить 42 килограмма. Пациентка же считает — над ней издевались.

Ведущий шоу Сергей Соседов отправил Розалину на обследование — у нее взяли кровь и еще несколько анализов. Эксперты пришли в ужас от результатов.

«Состояние Розалины критическое, я бы сказала она в шаге от смерти. Почки отказывают — это подтверждает УЗИ, анализ крови. Щитовидная железа маленького размера. Гинекологические проблемы, половые гормоны не соответствуют ее возрасту», — бьют тревогу специалисты.

В студии девушку уговорили пройти медицинское обследование и пролечиться. Но все зависит от ее состояния, которое нужно поддерживать дома медикаментозно. Кроме того, Хусаиновой потребуется регулярная помощь психолога.