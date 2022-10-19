«Состояние критическое, в шаге от смерти»: 26-летняя Розалина из Татарстана весит 29 кило из-за диет
Розалине Хусаиновой 26 лет. Ее судьбу нельзя тяжелой: у девушки любящая семья, хорошее образование, перспективная работа. Но желание усовершенствовать внешность довело ее до беды. Роза похудела до 29 килограммов и превратилась в живой скелет.
Желание похудеть настигло Розалину 10 лет назад. Тогда, еще будучи подростком, она стала стесняться своей полноты и решила сбросить несколько лишних килограммов. Сначала она видела на весах отметку в 55 кило, затем снизила ее до 37, а в прошлом году довела себя и до 27.
Ситуация с каждым днем становится все хуже. Розалина ест, как птичка, при этом отказывается от помощи и ничего не хочет с собой делать, даже не реагирует на слезные просьбы мамы и сестры.
Год назад родные Розалины забили тревогу, на дочь нельзя было взглянуть без слез, и они приняли решение положить ее в государственную психиатрическую клинику. Как считает мать, терапия принесла плоды — 26-летняя наследница стала весить 42 килограмма. Пациентка же считает — над ней издевались.
Ведущий шоу Сергей Соседов отправил Розалину на обследование — у нее взяли кровь и еще несколько анализов. Эксперты пришли в ужас от результатов.
В студии девушку уговорили пройти медицинское обследование и пролечиться. Но все зависит от ее состояния, которое нужно поддерживать дома медикаментозно. Кроме того, Хусаиновой потребуется регулярная помощь психолога.