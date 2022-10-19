. Способы ухода за волосами, устаревшие методы и мифы о поддержании красоты локонов

Каждая девушка с малых лет мечтает о копне шикарных, блестящих, шелковистых волос. Но не все представительницы прекрасного пола могут похвастаться природной красотой своих локонов, теряя на их поддержание уйму времени, ресурсов и нервов. Так как же поддерживать свои волосы в порядке? Можно ли доверять заголовкам рекламных афиш о новомодных маслах и живительных капсулах? И какие ошибки делает каждая вторая девушка в погоне за идеальным состоянием волос?

5 мифов о уходе за волосами: ошибки, которые девушки делают каждый день

Каждая девушка знает 1001 метод ухода за волосами, которые передаются из поколения в поколение. Кому-то помогает настойка из жгучего перца, кто-то часами сидит с соком лука на голове, а многие вообще наотрез отказываются от использования фенов и утюжков, только чтобы сохранить волосы идеальными.

Но так ли все на самом деле? Можно ли быть уверенной в том, что фен пересушивает и ломает кончики волос? И как часто нужно мыть голову, чтобы волосы не становились жирными и не выпадали — каждый день или только один раз в неделю?





Какой расческой и как лучше всего их расчесывать, а может вернуться к прежним временам и заменить гребешок на пальцы?

Миф №1. Если волосы выпадают, их надо реже расчесывать

Это утверждение неверно. При расчесывании удаляются уже мертвые волосы. А само расчесывание – это массаж, который улучшает кровообращение кожи головы, а значит, улучшает доставку питательных веществ, кислорода к волосяной луковице, ускоряя тем самым рост волос.

Кстати, следует сказать, что потеря около ста волос в день – это нормальное явление. Ведь здоровые локоны постоянно растут, и когда появляется новый волос, старый выпадает. В этой фазе обновления постоянно находятся целых 15% нашей шевелюры, распределенных по всей голове, так что облысением этот процесс не грозит.

Миф № 2. Если спать с косичкой, то волосы будут расти быстрее

Действительно, если волосы на ночь не распускать, они будут меньше выпадать (травматизация меньше). Однако вы не можете изменить скорость их роста. Но есть ночные средства для стимуляции спящих луковиц, а также помогает массаж кожи головы.

Миф № 3. Перхоть указывает, что кожа головы сухая





Перхоть бывает и при жирной коже головы — это наиболее частое явление. Дело в нарушении процесса естественного отшелушивания. Перхоть может появиться и при грибковом поражении головы, которое сопровождается жирностью кожи.

Миф №4. Нервные и стрессовые ситуации не влияют на потерю волос

Отклонение от стандарта – это потеря в день около 150 фолликул волос. Причиной этого является неправильное и несбалансированное питание, употребление антибиотиков и разные заболевания.

Самым распространенным фактором потери волос являются повседневные стрессы на работе и в семье, нервозное состояние и переутомление. При этом поводом может быть не только потеря близкого человека, развод, увольнение с работы, но и приятные хлопоты, связанные со свадьбой, переездом или рождением ребенка.

Миф № 5. Холодное ополаскивание волос возобновляет структуру секущихся кончиков

Полоскание волос под холодной водой не дает положительных результатов. Холодная вода является раздражителем для сосудов. Чтобы спасти секущиеся кончики, единственный вариант – срезать расслоившиеся пряди. Хорошим средством послужат препараты для биоревитализации.