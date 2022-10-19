. США оценили публикацию о желании избежать встречи Байдена и Путина на G20
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » США оценили публикацию о желании избежать встречи Байдена и Путина на G20

США оценили публикацию о желании избежать встречи Байдена и Путина на G20

США оценили публикацию о желании избежать встречи Байдена и Путина на G20Белый дом назвал неправдой публикацию о желании избежать встречи Байдена и Путина на G20

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала публикации о том, что американская администрация пытается избежать даже случайной встречи лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина на саммите G20, ложью. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эта информация некорректна, это неправда», — оценила эти публикации Жан-Пьер на брифинге.

Чиновница отказалась комментировать публикацию издания Politico. В ней говорится, что американские чиновники якобы принимают меры, чтобы Байден не столкнулся с Путиным в коридоре и не пересекся с российским лидером во время съемки групповой фотографии на саммите.

Ранее Путин оценил необходимость диалога с Байденом на полях саммита G20. По его словам, необходимости в переговорах с американским коллегой в рамках саммита нет, поскольку формат участия Москвы в мероприятии пока не определен.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Приметы и поверья на 20 октября 2022 года могут указать, где подстерегает опасность
Приметы и поверья на 20 октября 2022 года могут указать, где
США оценили публикацию о желании избежать встречи Байдена и Путина на G20
США оценили публикацию о желании избежать встречи Байдена и Путина на
Подробности зимнего обновления Halo Infinite с большим количеством ожидаемых функций и контента
Подробности зимнего обновления Halo Infinite с большим количеством
Эксперт: Кремль способен гибко реагировать на разные вызовы
Эксперт: Кремль способен гибко реагировать на разные вызовы
Даня Милохин рассказал о своей эмиграции
Даня Милохин рассказал о своей эмиграции
Ани Лорак разгневала украинцев новым клипом
Ани Лорак разгневала украинцев новым клипом
Юлия Савичева рассказала о ссоре с мужем и побеге от него
Юлия Савичева рассказала о ссоре с мужем и побеге от него
Изящная Дарья Повереннова запечатлелась в стильном бикини на пляже в Сочи
Изящная Дарья Повереннова запечатлелась в стильном бикини на пляже в
Анастасия Волочкова рассказала о славе и деньгах через постель
Анастасия Волочкова рассказала о славе и деньгах через постель
В приграничном российском городе восстановили электроснабжение
В приграничном российском городе восстановили электроснабжение
Мэттью Перри чуть не умер из-за передозировки и был в двухнедельной коме
Мэттью Перри чуть не умер из-за передозировки и был в двухнедельной
«Шарлотта»: рецепт торта из бисквитных рулетов без выпекания
«Шарлотта»: рецепт торта из бисквитных рулетов без выпекания

Топ на сегодня

Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Настасья Самбурская сразила поклонников идеальной фигурой
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского
Юлия Меньшова подверглась нападкам Стаса Садальского
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях» вокруг Европы
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях»
Сергей Безруков рассказал, какой подарок и от кого получил на день рождения
Сергей Безруков рассказал, какой подарок и от кого получил на день
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС

Еще по теме

Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки на саммите АТЭС во Вьетнаме
Путин прилетел на саммит АТЭС
Белый дом назвал возможной встречу Трампа и Путина «на полях» АТЭС
США отказались подтвердить встречу Трампа и Путина