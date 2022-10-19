. США оценили публикацию о желании избежать встречи Байдена и Путина на G20

Вадим Карасев

Белый дом назвал неправдой публикацию о желании избежать встречи Байдена и Путина на G20

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала публикации о том, что американская администрация пытается избежать даже случайной встречи лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина на саммите G20, ложью. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эта информация некорректна, это неправда», — оценила эти публикации Жан-Пьер на брифинге.

Чиновница отказалась комментировать публикацию издания Politico. В ней говорится, что американские чиновники якобы принимают меры, чтобы Байден не столкнулся с Путиным в коридоре и не пересекся с российским лидером во время съемки групповой фотографии на саммите.

Ранее Путин оценил необходимость диалога с Байденом на полях саммита G20. По его словам, необходимости в переговорах с американским коллегой в рамках саммита нет, поскольку формат участия Москвы в мероприятии пока не определен.