. Сын «Варвары-красы» Татьяны Клюевой отбирает у нее квартиру и выгоняет на улицу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Сын «Варвары-красы» Татьяны Клюевой отбирает у нее квартиру и выгоняет на улицу

Сын «Варвары-красы» Татьяны Клюевой отбирает у нее квартиру и выгоняет на улицу

Сын «Варвары-красы» Татьяны Клюевой отбирает у нее квартиру и выгоняет на улицу

После съемок в фильме «Варвара-краса, длинная коса» Татьяне Клюевой прочили яркую кинокарьеру. Однако жизнь актрисы сложилась далеко не сказочным образом.


Звезда советского экрана давно отказалась от актерской карьеры. Известно, что Татьяна Николаевна переехала в Севастополь и стала заниматься продажей обуви. Станислав Садальский рассказал, что сейчас 71-летняя артистка переживает очередную личную драму.

«Татьяна Клюева навсегда будет ассоциироваться с Варварой-красой. Мы учились с Таней в ГИТИСе, сегодня у нее суд с сыном Яном в Севастополе, он выгоняет маму из квартиры, которую она же после смерти мужа ему подарила… Таня в шоке, (ей уже за 70) просит совета — что делать? Почему у заботливых родителей вырастают неблагодарные дети? Нет ответа», — негодует актер.

Одной из первых на публикацию отреагировала Елена Воробей. Она была неприятно удивлена семейными дрязгами Клюевой. Сочувствуют звезде и поклонники.

«Страшно осознавать, что родной сын выгоняет тебя! Правда, почему, когда любишь и все делаешь для детей так получается! Наверное, лучше, чтобы жили в интернатах, тогда больше любил бы»; «Что делать… При жизни не дарить квартиры детям, а оставлять завещания, только после смерти! У многих печальные истории с детьми из-за этого! Пусть Господь Бог поможет ей!» — желают пользователи Сети.

Напомним, что Ян — сын Татьяны Николаевны от моряка Дмитрия Гагина. К слову, именно из-за избранника Клюева оставила актерские амбиции и уехала в Крым. Говорят, мужчина увез звезду прямо со съемок фильма «Офицеры», где блистал Василий Лановой.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Нелюбовь к предкам: имена дочерей, которые во взрослом возрасте могут возненавидеть родителей
Нелюбовь к предкам: имена дочерей, которые во взрослом возрасте могут
Юрист назвала нарушения при подготовке дачи к зиме
Юрист назвала нарушения при подготовке дачи к зиме
Мойщик окон согласился на предложение Анастасии Волочковой
Мойщик окон согласился на предложение Анастасии Волочковой
Марина Девятова поделилась фото с крещения двухмесячного сына
Марина Девятова поделилась фото с крещения двухмесячного сына
Алла Пугачева никому не нужна, заявила Миро
Алла Пугачева никому не нужна, заявила Миро
США продадут еще 15 миллионов баррелей нефти из резерва
США продадут еще 15 миллионов баррелей нефти из резерва
В Турции назвали причину потери Вашингтоном союзников
В Турции назвали причину потери Вашингтоном союзников
Сын «Варвары-красы» Татьяны Клюевой отбирает у нее квартиру и выгоняет на улицу
Сын «Варвары-красы» Татьяны Клюевой отбирает у нее квартиру и
Эксперт: Общечеловеческие тезисы Путина положительно откликаются в умах здравомыслящей части общества
Эксперт: Общечеловеческие тезисы Путина положительно откликаются в
Давид Манукян согласен работать и днём и ночью ради Дома-2
Давид Манукян согласен работать и днём и ночью ради Дома-2
Когда шанс один на миллион
Когда шанс один на миллион
6 неочевидных причин, из-за которых вам постоянно не везет
6 неочевидных причин, из-за которых вам постоянно не везет

Топ на сегодня

Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе не верят ни в России, ни на Украине
Назвалась артистом №1, лила слезы на камеру. Почему Светлане Лободе
Раки погрузятся в домашние дела, а Козероги займутся чужими проблемами: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Раки погрузятся в домашние дела, а Козероги займутся чужими
Какой праздник 18 октября 2022 года: Международный день галстука и День работников кредитных союзов отмечают в России
Какой праздник 18 октября 2022 года: Международный день галстука и
Ксения Алферова высказалась о роли Абдулова в своей жизни
Ксения Алферова высказалась о роли Абдулова в своей жизни
Названы сроки поражения Украины без помощи США и НАТО
Названы сроки поражения Украины без помощи США и НАТО

Еще по теме

Садальский в очередной раз прошелся по Татьяне Васильевой
Умер известный актер Сергей Николаев
Прямой эфир - Андрей Малахов - Сын выгоняет вдову актера Евстигнеева на улицу (28.11.2017)
Станислав Садальский жестко прошелся по Татьяне Васильевой