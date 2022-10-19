. Сын «Варвары-красы» Татьяны Клюевой отбирает у нее квартиру и выгоняет на улицу

После съемок в фильме «Варвара-краса, длинная коса» Татьяне Клюевой прочили яркую кинокарьеру. Однако жизнь актрисы сложилась далеко не сказочным образом.

Звезда советского экрана давно отказалась от актерской карьеры. Известно, что Татьяна Николаевна переехала в Севастополь и стала заниматься продажей обуви. Станислав Садальский рассказал, что сейчас 71-летняя артистка переживает очередную личную драму.

«Татьяна Клюева навсегда будет ассоциироваться с Варварой-красой. Мы учились с Таней в ГИТИСе, сегодня у нее суд с сыном Яном в Севастополе, он выгоняет маму из квартиры, которую она же после смерти мужа ему подарила… Таня в шоке, (ей уже за 70) просит совета — что делать? Почему у заботливых родителей вырастают неблагодарные дети? Нет ответа», — негодует актер.

Одной из первых на публикацию отреагировала Елена Воробей. Она была неприятно удивлена семейными дрязгами Клюевой. Сочувствуют звезде и поклонники.

«Страшно осознавать, что родной сын выгоняет тебя! Правда, почему, когда любишь и все делаешь для детей так получается! Наверное, лучше, чтобы жили в интернатах, тогда больше любил бы»; «Что делать… При жизни не дарить квартиры детям, а оставлять завещания, только после смерти! У многих печальные истории с детьми из-за этого! Пусть Господь Бог поможет ей!» — желают пользователи Сети.

Напомним, что Ян — сын Татьяны Николаевны от моряка Дмитрия Гагина. К слову, именно из-за избранника Клюева оставила актерские амбиции и уехала в Крым. Говорят, мужчина увез звезду прямо со съемок фильма «Офицеры», где блистал Василий Лановой.