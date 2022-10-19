. Тельцов ждут сложности в отношениях, а Львов — эмоциональная встряска: прогноз от Александра Зараева на ноябрь 2022 года

По мнению астролога Александра Зараева, ноябрь 2022 года будет сложным месяцем для всех знаков зодиака. Он пройдет под воздействием двух важных астрологических событий: ретроградного Марса и квадратуры Сатурна с Ураном. Такому положению планет всегда сопутствуют различные социальные, исторические, политические катаклизмы, которые могут произойти в ноябре. Особенно остро они коснутся людей из сферы бизнеса и предпринимательства.

Овен





В первой половине ноября Овнам придется столкнуться с финансовыми проблемами, которые могут выражаться в неудачных денежных операциях, необходимости отстаивать свои права в финансовой сфере, защите своих доходов и вкладов. К середине месяца ситуация стабилизируется, но от возникшего соблазна крупных финансовых вложений и приобретения недвижимости следует отказаться. Нестабильность рынка может привести к финансовому краху.

Телец





Тельцов в ноябре будут беспокоить сложности в отношениях с окружающими людьми. Это могут быть как семейные конфликты, так и обострившиеся разногласия с коллегами по работе. Возможны также неприятные разговоры с начальством. Старайтесь держать себя в руках и не поддаваться эмоциям, иначе ситуация может выйти из-под контроля и вам придется искать себе новую работу.

Близнецы





Сложный период ожидается в жизни Близнецов. Ваша обычная активность и коммуникабельность резко идут на спад, хочется уединения, эмоционального покоя и глобальных перемен в жизни. Вы рискуете оказаться в состоянии депрессии, если не возьмете себя в руки. Постарайтесь в ноябре не принимать никаких важных решений. Уже к концу месяца ситуация нормализуется и вы сможете вести привычный образ жизни.

Рак





Раков также ожидают сложные отношения в семье и отсутствие взаимопонимания в кругу коллег на работе. Постарайтесь не участвовать ни в каких коллективных делах и проектах в ноябре — они все равно приведут к неудачам. Займитесь творчеством или личными проектами. В них вы сможете лучше реализовать свои возможности. Старайтесь ни с кем не делиться своими планами.

Лев





В начале месяца Львов ожидает эмоциональная встряска сразу во всех сферах жизни. Неприятности в семье, неудачи в бизнесе, отсутствие взаимопонимания с коллегами по работе могут привести к нервному срыву, который усугубит ситуацию. Постарайтесь взять себя в руки и не отказывайтесь от поддержки влиятельных людей, которая может прийти после 12 ноября.

Дева





Для Девы ноябрь также будет отмечен конфликтами. Они будут преследовать представителей этого знака постоянно — в семье, на работе, в социуме. Не будьте резки в суждениях, не принимайте важные решения, не воспринимайте конфликты с окружающими фатально. Это всего лишь временные события, которые для вас не будут иметь никаких серьезных последствий. К концу месяца ситуация нормализуется.

Весы





Представителей этого знака в ноябре ожидают финансовые проблемы. Им может способствовать ситуация на мировом рынке. Настало время пересмотреть свою стратегию и тактику ведения бизнеса, возможно, придется от чего-то отказаться. Особенно сложно будет тем, кто находится в материальной зависимости от иностранных партнеров. Остерегайтесь в ноябре заключать сделки и во что-то инвестировать средства.

Скорпион





У Скорпионов ожидается напряженный период и конфликты с партнерами по бизнесу или коллегами по работе. Постарайтесь держать себя в руках и не провоцировать развитие споров и выяснения отношений, которые могут навредить совместному делу. Обратите внимание на здоровье: из-за постоянных нервных перегрузок и стрессов возможно обострение хронических заболеваний. Во второй половине месяца вас ждет интересное знакомство и романтическое свидание.

Стрелец





У Стрельца в ноябре могут возникнуть проблемы из-за невыполненных обещаний или безответственно взятых на себя обязательств. Партнеры ожидали от вас большей активности, которую вы не проявили должным образом. В ваших интересах постараться уладить отношения и решить все проблемы. К концу месяца обязательно следует заняться своим здоровьем, иначе ситуация может выйти из-под контроля.

Козерог





У Козерога в ноябре намечаются кардинальные жизненные перемены и финансовые расходы, к которым вы не будете готовы. Возможны разногласия с близкими людьми, детьми или родителями. Постарайтесь сосредоточиться на своей работе, чтобы пройти этот сложный период без потерь. К середине месяца ситуация нормализуется и вы легко достигнете успеха в своей сфере деятельности.

Водолей





Водолею в первой половине ноября предстоит решать какие-то бытовые задачи, связанные с домашними делами или обустройством своего жизненного пространства. Возможно, придется заниматься ремонтом или переездом на новое место жительства. Поначалу могут возникнуть много сложностей, но уже к середине месяца ситуация стабилизируется и вы почувствуете эмоциональный подъем для привлечения удачи в свою жизнь.

Рыбы





Рыбам пора перестать плыть по течению, чтобы не оказаться втянутыми в неприятности и опасные ситуации, которые возможны в этом месяце. Опасайтесь конфликтов, которые могут возникнуть в семье, привести к разрыву отношений и необходимости менять свою жизнь. Любую ситуацию, которая может негативно повлиять на вашу жизнь, старайтесь держать под контролем.