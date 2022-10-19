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Тодоренко едва не удушила себя, Загитова сменила имидж. Каким будет новый выпуск «Ледникового периода»

Тодоренко едва не удушила себя, Загитова сменила имидж. Каким будет новый выпуск «Ледникового периода»

22 октября зрители увидят новый выпуск ледового шоу. Участники подготовили яркие номера. На этот раз темой программы стали дуэты.


На прошлой неделе стартовало шоу «Ледниковый период» Первого канала. К роли ведущей вернулась 20-летняя Алина Загитова. Каждый выпуск фигуристка, как и в прошлые сезоны, удивляет зрителей яркими нарядами. На этот раз спортсменка появится с эффектной прической: высокий пучок и густая челка в стиле 60-х.

Необычные образы подготовили и участники проекта. Так, например, Марат Башаров и Оксана Домнина появятся на льду в образах пожилой пары. Партнеров с трудом можно узнать под слоем грима и париками. А вот с Региной Тодоренко наряд сыграл злую шутку. 32-летняя телеведущая призналась, что длинный шарф на шее душил ее на протяжении всего проката.

В нежных образах предстали фавориты зрителей Евгения Медведева и Даня Милохин. Они сыграли влюбленных одноклассников, которые празднуют выпускной. К слову, тема школы для 20-летнего блогера сейчас особенно близка. Недавно на телевидении состоялась премьера сериала «Классная Катя», в котором Даня исполнил роль ученика старших классов.

По-настоящему яркий номер подготовили Дарья Мороз и Максим Маринин. Судя по кадрам, прокат будет связан с темой шоу-бизнеса. Актриса появилась на льду в сияющем платье. Волосы же она уложила в стиле золотой эры Голливуда. В руках Дарья держит бенгальский огонь, оставляя после себя след из россыпи звезд.





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# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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