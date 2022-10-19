. Токаева внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев включили в список лиц, «совершивших осознанные деяния против национальной безопасности Украины», опубликованный на сайте сторонников киевских властей «Миротворец». Анкета с личными данными казахстанского лидера была опубликована на портале.

В Киеве обвиняют Токаева в «публичном отрицании российской агрессии против Украины». А качестве «доказательства вины» казахстанского президента используется его интервью 2019 года одному из западных СМИ, в котором Токаев говорит об отказе называть воссоединение Крыма с Россией агрессией.





Ресурс «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуют личные данные лиц, которых в Киеве подозревают в политической нелояльности к курсу украинского руководства.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», в базу данных «Миротворца» был включен и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Причиной этого стал его призыв к Киеву пойти на территориальные уступки России ради заключения мирного соглашения.