. Токаева внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»
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Токаева внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Токаева внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев включили в список лиц, «совершивших осознанные деяния против национальной безопасности Украины», опубликованный на сайте сторонников киевских властей «Миротворец». Анкета с личными данными казахстанского лидера была опубликована на портале.

В Киеве обвиняют Токаева в «публичном отрицании российской агрессии против Украины». А качестве «доказательства вины» казахстанского президента используется его интервью 2019 года одному из западных СМИ, в котором Токаев говорит об отказе называть воссоединение Крыма с Россией агрессией.


Ресурс «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуют личные данные лиц, которых в Киеве подозревают в политической нелояльности к курсу украинского руководства.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», в базу данных «Миротворца» был включен и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Причиной этого стал его призыв к Киеву пойти на территориальные уступки России ради заключения мирного соглашения.

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По материалам: pnp.ru

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