. Том Фелтон в своих мемуарах рассказал о борьбе с алкоголизмом
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Том Фелтон в своих мемуарах рассказал о борьбе с алкоголизмом

Том Фелтон в своих мемуарах рассказал о борьбе с алкоголизмом

Актер Том Фелтон, который известен по роли Драко Малфоя в саге о Гарри Поттере, рассказал в своих мемуарах Beyond The Wand о борьбе с алкоголизмом.

Он заявил, что алкоголизм, с которым он столкнулся после 20 лет, был "симптомом более глубокой борьбы" и указывал на психические расстройства. Актер признался, что каждый день выпивал по несколько литров пива и несколько стопок виски.

Фелтон заявил, что к мысли о необходимости реабилитации его привела его менеджер, которая на тот момент также являлась его девушкой. Кроме того, его адвокат сказал ему, что за свою карьеру ему доводилось наблюдать 18 подобных случаев, и для 11 человек эта ситуация окончилась смертью.

Попасть на реабилитацию у него получилось с третьего раза: первый центр он сам покинул через сутки, а из второго его выгнали за нарушение правил, когда обнаружили в комнате девушки. Фелтон признался, что решение отправиться на лечение было "одним из самых трудных, которые ему когда-либо приходилось принимать". Однако актер похвалил себя за то, что признал, что ему "нужна помощь", и решил что-то с этим сделать. Я больше не стесняюсь говорить, что я не в порядке. И я не одинок в этом. Он добавил, что своих проблем не нужно стыдиться, и предположил, что его открытость поможет и другим людям справиться со своей зависимостью. Подобно тому, как мы все бываем иногда нездоровы физически, мы все также можем быть нездоровы и психически. В этом нет ничего постыдного. Это не признак слабости. Том Фелтон стал не первым популярным актером, который рассказывал о своих зависимостях, желая привлечь внимание к этой проблеме и помочь другим решиться на реабилитацию. Об этом ранее рассказывал звезда "Игры престолов" Кит Харингтон, который после окончания съемок сериала столкнулся с депрессией, избавиться от которой пытался с помощью алкоголя. Решиться на лечение ему помогла его коллега и жена Роуз Лесли.

В своих мемуарах, отрывки из которых публикуют СМИ, Том Фелтон рассказывает о съемках фильмов о Гарри Поттере. Ранее он также признался, что во время работы над сагой был влюблен в свою коллегу Эмму Уотсон.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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